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У Зеленского ответили на обжалование в суде санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK

4 февраля 2021, 21:20
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По словам представителя президента Украины в Конституционном суде, суд не отменит санкции против каналов Козака.

Вениславский оценил возможность отмены санкций против трех телеканалов / УНИАН

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский прокомментировал оспаривание указа главы государства о возможной отмене санкций против каналов 112, NewsOne и ZIK через суд.

По словам Вениславского, решение Совета нацбезопасности и обороны является безупречным.

Он заявил, что не видит никаких оснований для того, чтобы суд отменил введение санкций против этих трех каналов.

"Решение СНБО очень тщательно готовилось. Оно юридически полностью безупречное. Поэтому ожидать, что какие-то есть основания для обжалования этого решения, у меня таких аргументов точно нет. Я вижу, что позиции ОП и СНБО юридически безупречны. Я не вижу оснований сомневаться, что это решение смогут обжаловать судом", - сказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает телеканал Украина 24.

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Отметим, 4 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ главы государства.

По данным судебного реестра, один из исков подал Попков Павел Александрович. Он просит признать указ Зеленского противоправным и частично его отменить. Информации по второму заявителю пока нет.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • В ночь со 2 на 3 февраля украинские кабельные сети отключили в своих сетях 112, ZIK и NewsOne. Трансляция телеканалов доступна в YouTube.
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что решение о санкциях против 112 Украины, ZIK и NewsOne принято коллегиально и юридически обоснованно. Деятельность каналов он назвал угрозой национальной безопасности Украины.

ZIK NewsOne 112 Украина Федор Вениславский
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