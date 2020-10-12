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У Зеленского перепутали флаги Польши и Индонезии

12 октября 2020, 20:17

Офису президента рекомендовали проверять информацию.

польша
В Офисе президента не выучили флаг Польши / Фото: flickr.com/wlodi

Офис президента в официальном заявлении неправильно обозначил флаг Польши, а в результате это оказался государственный символ Индонезии.

Как сообщает APnews, в Twitter-аккаунте Владимира Зеленского было опубликовано сообщение о совместном польско-украинском форуме, где страны обозначили флагами-эмодзи.

Однако авторы сообщения ошиблись и поставили около Польши бело-красный флаг, где светлая полоса была расположена внизу. А в результате это оказался флаг Индонезии.

"Вместе мы дали новый импульс отношениям между Польшей и Украиной. Мы полны решимости развивать двустороннюю торговлю и укреплять экономические связи. С нетерпением жду Форум Украина-Польша в Одессе", - сказано в сообщении, которое сопровождали флаги.

После шквала комментариев, разумеется, пресс-служба главы государства исправила сообщение. Но скрин остался, как свидетельство недобросовестной работы пиарщиков президента.

Польша и Украина

  • Напомним, президент Польши Анджей Дуда прибудет в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и будет обсуждать в первую очередь экономическое сотрудничество между странами.

  • Несколько месяцев назад россияне "Вован" и "Лексус" (настоящие имена ‒ Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) устроили пранк с участием президента Польши Анджея Дуды.

  • Польский руководитель был уверен, что разговаривает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы Дуда жаловался "генсеку", что китайский коронавирус в Польше распространяют украинские мигранты.

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