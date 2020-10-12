У Зеленского перепутали флаги Польши и Индонезии

В Офисе президента не выучили флаг Польши / Фото: flickr.com/wlodi

Офис президента в официальном заявлении неправильно обозначил флаг Польши, а в результате это оказался государственный символ Индонезии.

Как сообщает APnews, в Twitter-аккаунте Владимира Зеленского было опубликовано сообщение о совместном польско-украинском форуме, где страны обозначили флагами-эмодзи.

Однако авторы сообщения ошиблись и поставили около Польши бело-красный флаг, где светлая полоса была расположена внизу. А в результате это оказался флаг Индонезии.

"Вместе мы дали новый импульс отношениям между Польшей и Украиной. Мы полны решимости развивать двустороннюю торговлю и укреплять экономические связи. С нетерпением жду Форум Украина-Польша в Одессе", - сказано в сообщении, которое сопровождали флаги.

После шквала комментариев, разумеется, пресс-служба главы государства исправила сообщение. Но скрин остался, как свидетельство недобросовестной работы пиарщиков президента.

Польша и Украина