У Зеленского перепутали флаги Польши и Индонезии

Офису президента рекомендовали проверять информацию.
Офис президента в официальном заявлении неправильно обозначил флаг Польши, а в результате это оказался государственный символ Индонезии.
Как сообщает APnews, в Twitter-аккаунте Владимира Зеленского было опубликовано сообщение о совместном польско-украинском форуме, где страны обозначили флагами-эмодзи.
Однако авторы сообщения ошиблись и поставили около Польши бело-красный флаг, где светлая полоса была расположена внизу. А в результате это оказался флаг Индонезии.
"Вместе мы дали новый импульс отношениям между Польшей и Украиной. Мы полны решимости развивать двустороннюю торговлю и укреплять экономические связи. С нетерпением жду Форум Украина-Польша в Одессе", - сказано в сообщении, которое сопровождали флаги.
После шквала комментариев, разумеется, пресс-служба главы государства исправила сообщение. Но скрин остался, как свидетельство недобросовестной работы пиарщиков президента.
Польша и Украина
Напомним, президент Польши Анджей Дуда прибудет в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и будет обсуждать в первую очередь экономическое сотрудничество между странами.
Несколько месяцев назад россияне "Вован" и "Лексус" (настоящие имена ‒ Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) устроили пранк с участием президента Польши Анджея Дуды.
Польский руководитель был уверен, что разговаривает с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы Дуда жаловался "генсеку", что китайский коронавирус в Польше распространяют украинские мигранты.