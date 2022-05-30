У Зеленского подтвердили потерю контроля над Лиманом

Арестович / УНИАН, скриншот

Украинские войска потеряли контроль над городом Лиман в Донецкой области.

Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE, бои продолжаются в его окрестностях.

"Все-таки наши околовоенные источники подтверждают, что Лиман в принципе под российским контролем. Есть бои вокруг Лимана в направлении Озерного к переправе через Северский Донец, за которой Северск", - отметил он.

По его словам, российские войска пытаются "подрезать тылы" украинским силам, но пока особого продвижения на этом направлении нет.

Читайте такжеБольшая часть Лимана захвачена оккупантами - Кириленко

Смотрите онлацн новости Донбасс

Война в Украине

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал ситуацию на фронте "аховой" для Украины. Наши военные пока не могут наносить удары в тыл врага, так как не имеют дальнобойных средств. Арестович отметил, что сейчас Запад проходит проверку на адекватность.

Также он заявил, что Россия выигрывает по темпам в войне - они накопили резервы раньше, чем Украина. В связи с этим становится возможным возвращение российской армии на север страны и усиление давления на линии Херсон - Запорожье.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который заявил о необходимости отдать кусок территорий для РФ в обмен на мир.

Генсекретарь НАТО заявил, что РФ и Украина перешли "в войну на истощение" и теперь никто не может спрогнозировать, когда она и как закончится. Он добавил, что Альянс видит своей целью дальнейшую поддержку Украине и одновременно предотвращение эскалации войны.

Читайте также: