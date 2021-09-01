Убил солдата за пост в инстаграме: в Донецкой области осудили бывшего майора ВСУ

Боец снял видео возле воинской части / фото Instagram Олега Томашука / Судебный репортер

Красноармейский районный суд Донецкой области вынес приговор бывшему майору Вооруженных сил Украины Виталию Виннику. Он убил солдата за пост в инстаграме, где были обозначены позиции военных на Донбассе.

Известно, что весной 2017 солдаты поехали на стрельбы на боевой машине. При выезде из воинской части в Авдеевке военнослужащий Олег Томашук снял видео на телефон. Туда попали позиции военных. Затем он выложил эти фото и видео в Instagram, говорится в приговоре суда.

Позже ему звонили, писали и благодарили, что он "сдал свои позиции". А уже 20 марта на интернет сайте YouTube появилось видео под названием "Украинский боец-инстаблогер раскрыли положение секретных позиций ВСУ". Под указанным видео было сделано комментарий о том, что военный добавил к посту геотеги в г. Авдеевка Донецкой области.

Вскоре эта информация дошла до штаба. В частности, Виннику позвонил помощник начальника штаба и нецензурно обругал за то, что его бойцы выложили информацию о размещении командного пункта. Кроме того, военнослужащие должны были сдавать свои телефоны, чтобы уберечься от утечки информации.

Фото бойцов / Скриншот с видео

Взял пистолет и выстрелил в голову солдату

Майор вызвал к себе 4 бойцов. Там он на своем телефоне включил видео, которое снял военнослужащий, и спросил Томашука, понимает ли он, что сделал, на что парень, в свою очередь, признал, что это может приравниваться к измене Родине. После этих слов, майор приказал подойти к нему.

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В этот момент он взял пистолет, перезарядил перед лицом солдата и выстрелил в голову. Томашук умер. Свидетели говорят, что он только успел попросить майора не делать этого и попытался увернуться от пули, но все произошло очень быстро.

Во время суда майор признал свою вину, но заявил, что не хотел убивать военного и это произошло непреднамеренно. По его словам, инцидент напомнил ему артиллерийский удар летом 2014 года под Амвросиевкой, одной из причин которого стало то, что бойцы фотографировались на позициях и выкладывали фото в сеть.

Выстрел он объяснил мгновенным психологическим фактором. Говорит, даже не помнил, как заряжал пистолет. В свою очередь стационарная экспертиза установила, что Винник находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения, но мог осознавать свои действия.

Судебный приговор

Красноармейский горрайонный суд учел его состояние и искреннее раскаяние. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Отмечается, что в день вынесения приговора майор все еще не возместил отцу убитого материальный ущерб. Также суд постановил взыскать с него 150 тысяч гривен компенсации.

Приговор еще может быть обжалован в течение 30 дней.