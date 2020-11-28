"Убивают сейчас": у посольства РФ Нацкорпус устроил акцию с файерами и крестами

Акция у посольства РФ в Украине / УНИАН

В Киеве состоялась акция активистов Национального корпуса по случаю Дня памяти жертв голодоморов возле российского посольства.

В ходе акции под названием "Убивали тогда. Убивают сейчас", ее участники зажгли файеры, сообщает УНИАН.

Напротив центрального входа в посольство на Воздухофлотском проспекте участники акции развернули большой баннер с надписями: "Убивали тогда. Убивают сейчас"," Десять миллионов на вашей совести" и "Помним, кто наши враги".

Перед баннером участники акции установили 33 металлических креста, символизирующие 1933 год, когда в результате организованного сталинским режимом голода умерло больше всего украинцев. Под каждым крестом участники акции зажгли лампадки.

/ УНИАН

Во время выступлений активисты партии заявляли, что РФ, как правопреемница СССР, должна взять ответственность за Голодомор, как в свое время ответственность за Холокост взяла на себя Германия, и выплатить Украине компенсации за геноцид украинцев, а также выплатить компенсации другим порабощенным народам - ​​чеченцам, ингушам, крымским татарам, белорусам и всем остальным.

/ УНИАН

В акции принимали участие около 100 представителей партии.