"Убивают сейчас": у посольства РФ Нацкорпус устроил акцию с файерами и крестами

РФ должна выплатить Украине компенсации за геноцид, заявили в Нацкорпусе.
В Киеве состоялась акция активистов Национального корпуса по случаю Дня памяти жертв голодоморов возле российского посольства.
В ходе акции под названием "Убивали тогда. Убивают сейчас", ее участники зажгли файеры, сообщает УНИАН.
Напротив центрального входа в посольство на Воздухофлотском проспекте участники акции развернули большой баннер с надписями: "Убивали тогда. Убивают сейчас"," Десять миллионов на вашей совести" и "Помним, кто наши враги".
Перед баннером участники акции установили 33 металлических креста, символизирующие 1933 год, когда в результате организованного сталинским режимом голода умерло больше всего украинцев. Под каждым крестом участники акции зажгли лампадки.
Во время выступлений активисты партии заявляли, что РФ, как правопреемница СССР, должна взять ответственность за Голодомор, как в свое время ответственность за Холокост взяла на себя Германия, и выплатить Украине компенсации за геноцид украинцев, а также выплатить компенсации другим порабощенным народам - чеченцам, ингушам, крымским татарам, белорусам и всем остальным.
В акции принимали участие около 100 представителей партии.
- Напомним, в Украине сегодня чтят память жертв голодоморов.
- В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923 годов, 1932-1933 годов и голод 1946-1947 годов.
- Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов. По разным оценкам, в результате этого Голодомора погибли от 3,9 млн до 10 млн украинцев.