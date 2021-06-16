Убийца спокойно спал под плач родни: что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистом

Что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистом / dtp.kiev.ua

Появились новые подробности об утреннем ДТП в Киеве, когда пьяный мужчина толкнул под грузовик велосипедиста. В результате велосипедист трагично погиб. Им оказался 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Он также работал на скорой помощи.

Как выяснил Обозреватель, погибший врач был единственным ребёнком в семье водителя и школьной работницы.

Всего два года назад Виктор сам женился на своей коллеге: жена работает в поликлинике в одном с ним районе. По словам коллег, у Заболотного были золотые руки. Пациенты ценили его за чуткость и внимательность.

Погиб врач Виктор Заболотный: что о нем известно / Фото с фейсбука Виктора Заболотного

Отмечается, что роковую роль в этой трагедии сыграло отсутствие защитного шлема на погибшем велосипедисте.

Убийца спокойно дрыхнул на траве, пока родные Виктора рыдали

Издание dtp.kiev.ua опубликовало фото, на которых видно, как пьяный убийца преспокойно отсыпается на траве, в то время как рядом рыдает от горя отец Виктора.

Что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистом / dtp.kiev.ua

После того, как пешеход толкнул Заболотного под грузовик, он спокойно продолжил идти по своим делам. Его догнал и схватил один из очевидцев трагедии.

Позднее убийцу задержала полиция. В его крови обнаружили 1,41 промилле алкоголя.

Смертельное ДТП с врачом-велосипедистом в Киеве: что грозит пешеходу

Пешеходу 47 лет. На него завели дела за нарушение действующих на транспорте правил, а также за оставление в опасности.

Ему грозит до 5 лет тюрьмы по первой статье и от 3 до 8 лет – по второй.

Что известно о трагичном ДТП с врачом-велосипедистом / dtp.kiev.ua

Напомним, ранее в Виннице пьяная женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего Андрея Тарасюка, который шел по тротуару в школу. Он получил проникающую черепно-мозговую травму с повреждением коры головного мозга, у него есть переломы ног и рук. Мальчик попал в реанимацию и был в коме, ему сделали операцию.

Анализы показали в крови у женщины 3,3 промилле алкоголя (в 16,5 раза больше нормы). Более того, в салоне автомобиля наблюдался сильный запах спиртного.

На виновницу ДТП надели электронный браслет и изъяли загранпаспорт.