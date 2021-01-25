"Убийственный стресс": число жертв пожара в харьковском пансионате возросло

Пожар в Харькове унес еще одну жизнь, сообщили спасатели.
Количество жертв пожара, который произошел в Харькове в пансионате для пожилых людей, возросло.
В больнице умер мужчина, которого эвакуировали из здания, рассказали Сегодня в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.
В ведомстве добавили, что мужчина скончался от стресса.
После смерти мужчины количество жертв пожара достигло 16 человек.
- Напомним, смертельный пожар в Харькове произошел 21 января в незаконном пансионате для пожилых людей. Сначала появилась информация о 15 жертвах и 11 пострадавших.
- После инцидента были задержаны арендатор и администратор пансионата, а также владелец дома. В Украине из-за трагедии 23 января объявлен траур.
- В Харькове 23 января суд избрал меру пресечения арендатору и руководительнице пансионата.
Автор: Екатерина Присяжнюк