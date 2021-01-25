"Убийственный стресс": число жертв пожара в харьковском пансионате возросло

Число жертв пожара в харьковском пансионате достигло 16 человек / УНИАН

Количество жертв пожара, который произошел в Харькове в пансионате для пожилых людей, возросло.

В больнице умер мужчина, которого эвакуировали из здания, рассказали Сегодня в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.

В ведомстве добавили, что мужчина скончался от стресса.

После смерти мужчины количество жертв пожара достигло 16 человек.