Убийство мальчика-школьника в коллекторе: полиция задержала подозреваемого

Убийство мальчика-школьника в коллекторе / УНИАН

По подозрению в громком убийстве 8-летнего ромского мальчика из города Покров оказался 33-летний знакомый его матери. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Как установили полицейские, преступление произошло 2 июня. Между злоумышленником, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в канализационном коллекторе", − говорится в сообщении полиции.

Мужчину задержали вчера, 9 июня, в Покрове. Ему уже объявили подозрение по статье 115 Украинского католического университета − умышленное убийство. Теперь в случае, если его вину докажут, то ему грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

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Напомним, ранее в городе Покров Днепропетровской области был найден мертвым 8-летний мальчик из семьи ромов.

По словам мэра Покрова Александра Шаповала, в семье погибшего якобы были какие-то проблемы.

"Обратилась мама в отдел полиции с тем, что 2 июня в 12:00 дня ребенок вышел из дома на детскую площадку и больше не вернулась...", – поделился глава города.