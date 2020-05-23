Не собирался умирать: в последнем посте в Facebook Давиденко писал о планах

Давиденко планировал помогать врачам / Фото: Facebook/Валерий Давиденко

За день до гибели, 22 мая, нардеп Валерий Давиденко сообщал избирателям о своих планах на будущее и обещал помогать медикам в разгар пандемии коронавируса.

"Передал для Куликовского центра ПМСП 100 аппликаторов с пробирками для диагностики коронавируса у контактных лиц. Их много и всех обязательно нужно проверить, чтобы защитить население района от распространения инфекции. Также в очередной раз помог со средствами защиты медиков: мобильной бригаде врачей, которая выезжает к больным, передал 50 костюмов, 60 респираторов FFP3, 50 пар перчаток, 10 защитных щитков, в районную больницу - маски и крайне необходимые тесты на коронавирус. Буду и дальше помогать медикам округа, чтобы поддержать их в нелегкой борьбе с пандемией", - написал он в Facebook, пост был опубликован в 13:22 – за сутки до трагедии.

Депутат прикрепил к сообщению фото, на котором запечатлены медики с пакетами, на которых изображена его политическая агитация. Еще за сутки до смерти Давиденко работал на округе и привлекал избирателей на уже следующие выборы.

В комментариях пользователи отметили, что пост и фотографии свидетельствуют о том, что политик не собирался умирать, поэтому версия полиции о самоубийстве выглядит неправдоподобной.