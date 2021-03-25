Убыточная акция под Офисом Зеленского: скольких участников еще накажут

Около десяти участникам акции под ОП грозит административная ответственность, поделился советник Арсена Авакова / УНИАН

Советник главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко поделился, что за беспорядки в Киеве под Офисом президента Владимира Зеленского на ул. Банковой, которые устроили сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко, правоохранители привлекут к административной ответственности еще до десяти человек.

Около десяти участников акции протеста накажут за мелкое хулиганство, рассказал советник в эфире канала Украина 24.

"…все те, кто совершал неполитические действия, действия, связанные с хулиганством и уничтожением имущества, будут нести ответственность. Сейчас определяется круг людей, которые непосредственно это делали…", – отметил собеседник.

В четверг, 25 марта, в столице Печерский райсуд решил отправить под домашний арест задержанного участника акции под ОП – лидера националистической организации Невідомий патріот Евгения Строканя, сообщает graty.me.

Задержанного обвинили в хулиганстве с применением оружия – ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, говорится на protocol.ua.

После беспорядков у Офиса Зеленского были задержаны несколько активных протестующих. Ряду задержанных объявили подозрения в хулиганстве и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

За преднамеренное уничтожение имущества грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет или до трех лет ограничения/лишения свободы.

Напомним, 23 марта в Киеве Печерский райсуд избрал меру пресечения одному из участников акции протеста под ОП – Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (известен как Влад Сорд). Суд решил, что задержанный должен находиться под круглосуточным домашним арестом.

Акция под Офисом президента в Киеве – что нужно знать

Сторонники Сергея Стерненко устроили беспорядки под ОП 20 марта – разбили окна, забросали здание файерами и сделали надписи на фасаде.

Участники акции требовали справедливости по отношению к Стерненко.

По предварительным подсчетам, для восстановления внешнего вида Офиса Зеленского понадобится около 2 млн гривен.

Справка. Приморский райсуд Одессы 23 февраля признал Сергея Стерненко виновным в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году и приговорил к семи годам и трем месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.