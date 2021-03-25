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Убыточная акция под Офисом Зеленского: скольких участников еще накажут

25 марта 2021, 08:10

Ряду участников протеста под ОП грозит наказание за мелкое хулиганство, сообщил советник Авакова.

Советник Авакова поделился, что около десяти участникам акции под ОП грозит административная ответственность
Около десяти участникам акции под ОП грозит административная ответственность, поделился советник Арсена Авакова / УНИАН

Советник главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Иван Варченко поделился, что за беспорядки в Киеве под Офисом президента Владимира Зеленского на ул. Банковой, которые устроили сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко, правоохранители привлекут к административной ответственности еще до десяти человек.

Около десяти участников акции протеста накажут за мелкое хулиганство, рассказал советник в эфире канала Украина 24.

"…все те, кто совершал неполитические действия, действия, связанные с хулиганством и уничтожением имущества, будут нести ответственность. Сейчас определяется круг людей, которые непосредственно это делали…", – отметил собеседник.

В четверг, 25 марта, в столице Печерский райсуд решил отправить под домашний арест задержанного участника акции под ОП – лидера националистической организации Невідомий патріот Евгения Строканя, сообщает graty.me.

Задержанного обвинили в хулиганстве с применением оружия – ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, говорится на protocol.ua.

После беспорядков у Офиса Зеленского были задержаны несколько активных протестующих. Ряду задержанных объявили подозрения в хулиганстве и умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

За преднамеренное уничтожение имущества грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет или до трех лет ограничения/лишения свободы.

Напомним, 23 марта в Киеве Печерский райсуд избрал меру пресечения одному из участников акции протеста под ОП – Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (известен как Влад Сорд). Суд решил, что задержанный должен находиться под круглосуточным домашним арестом.

Акция под Офисом президента в Киеве – что нужно знать

  • Сторонники Сергея Стерненко устроили беспорядки под ОП 20 марта – разбили окна, забросали здание файерами и сделали надписи на фасаде.
  • Участники акции требовали справедливости по отношению к Стерненко.
  • По предварительным подсчетам, для восстановления внешнего вида Офиса Зеленского понадобится около 2 млн гривен.

Справка. Приморский райсуд Одессы 23 февраля признал Сергея Стерненко виновным в похищении и разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича в 2015 году и приговорил к семи годам и трем месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества.

массовые беспорядки Сергей Стерненко Офис президента Иван Варченко
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