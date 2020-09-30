Ученый назвал единственный способ решения проблемы водоснабжения Крыма

Эксперт рассказал, как решить проблему водоснабжения Крыма / УНИАН

В аннексированном Россией Крыму продолжаются проблемы с водоснабжением, массово пересыхают реки, а жителями Симферополя даже начали подавать пресню воду по графику. Единственный способ решить проблему воды в Крыму - возобновить поставки через Северо-Крымский канал.

Такое мнение выразил независимый российский ученый, гидролог Юрий Медовар в комментарии Телеграфу.

"Опреснители не помогут - они слишком энергозатратны. Какую-то часть потребляемой воды они могут дать, но это мизер. Такие установки очень дорогостоящие и потребляют приличное количество электрики. Если даже опреснять воду Азовского моря, то на весь Крым делать это просто нереально - электричества не хватит. Плюс ко всему у России нет качественных установок, они есть у Израиля, но едва ли они предоставят установки или технологии просто так. Единственный вариант решить проблемы в Крыму - вода из Северо-Крымского канала", - сказал Юрий Медовар.

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По словам ученого, множество проектов, которые представляют в России, направлены на сознательный "распил" средств и не имеют никаких шансов в реальности решить водную проблему полуострова.

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