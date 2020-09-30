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Ученый назвал единственный способ решения проблемы водоснабжения Крыма

30 сентября 2020, 18:27

По словам ученого, множество проектов, которые представляют в России, направлены на сознательный "распил" средств.

Крым, вода
Эксперт рассказал, как решить проблему водоснабжения Крыма / УНИАН

В аннексированном Россией Крыму продолжаются проблемы с водоснабжением, массово пересыхают реки, а жителями Симферополя даже начали подавать пресню воду по графику. Единственный способ решить проблему воды в Крыму - возобновить поставки через Северо-Крымский канал.

Такое мнение выразил независимый российский ученый, гидролог Юрий Медовар в комментарии Телеграфу.

"Опреснители не помогут - они слишком энергозатратны. Какую-то часть потребляемой воды они могут дать, но это мизер. Такие установки очень дорогостоящие и потребляют приличное количество электрики. Если даже опреснять воду Азовского моря, то на весь Крым делать это просто нереально - электричества не хватит. Плюс ко всему у России нет качественных установок, они есть у Израиля, но едва ли они предоставят установки или технологии просто так. Единственный вариант решить проблемы в Крыму - вода из Северо-Крымского канала", - сказал Юрий Медовар.

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По словам ученого, множество проектов, которые представляют в России, направлены на сознательный "распил" средств и не имеют никаких шансов в реальности решить водную проблему полуострова.

Засуха в Крыму - что было ранее:

  • Оккупанты Крыма перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 8 сентября. Теперь из образовавшегося пруда военные качают воду на нужды Симферополя. При этом на месте проведения работ они разбили палаточный городок, задействовано много техники. Спецавтомобили с насосами качают воду в смонтированные трубопроводы.
  • Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
  • Как писал Главред, из-за засухи в аннексированном Россией Крыму без воды осталось 29 населенных пунктов.
  • Напомним, в Симферополе в квартирах из водопроводных кранов несколько дней течет вода черного цвета.
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