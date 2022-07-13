Удар по складу оккупантов в Новой Каховке: огромную воронку видно со спутника

От российского склада с боеприпасами осталась одна огромная яма / Planet Labs

В Новой Каховке Херсонской области украинские военные ударили так мощно по российскому складу боеприпасов, что огромную воронку видно даже со спутника. Спутниковый снимок сделала компания Planet Labs, сообщает CNN.

Спутниковый снимок компания сделала 12 июля - на следующий день после удара по складу оккупантов. На месте взрыва заметная огромная воронка.

Также стоит отметить, что в результате удара был разрушен ряд окрестных зданий.

От российского склада с боеприпасами осталась одна огромная яма / Planet Labs

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Как сообщал Главред, в понедельник, 11 июля, Вооруженные силы Украины уничтожили шесть российских складов с боеприпасами. Также защитники Украины накрыли огнем несколько командных пунктов российских захватчиков на юге страны.

12 июля в селе Чаривное Херсонской области ВСУ удалось поразить еще один склад боеприпасов оккупантов.

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