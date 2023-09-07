Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

Новый руководитель Минобороны Рустем Умеров уверен, что цифровизация деятельности военно-врачебных комиссий исключит любые коррупционные риски.

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Министр обороны уверен, что благодаря цифровизации исчезнут злоупотребления / коллаж Главред, фото УНИАН

Руководство Министерства обороны планирует внедрить электронный военный билет в Украину и сделать все процессы работы ТЦК электронными. Об этом сказал новый министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщил портал ТСН.

По словам чиновника, в самом скором времени планируется запустить цифровой реестр призывников. Умеров утверждает, что военно-врачебные комиссии в нынешнем виде устарели и нужно как можно скорее переходить к цифровой эпохе и максимально оцифровать все возможные процессы.

Министр обороны уверен, что благодаря цифровизации работы военно-врачебных комиссий будет невозможно злоупотреблять властью либо предпринимать коррупционные действия.

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"Мы должны цифровизировать все, что возможно. Вся информация о наших воинах должна быть в электронном виде: электронные военные документы, работа ВЛК и больниц, электронный журнал и отчеты для военных", ‒ подытожил он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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