УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Удар ВСУ на Херсонщине: уничтожены 2 генерала РФ - Арестович

10 июня 2022, 22:48

Представители оккупантов из армейского корпуса и ФСБ отвечали за организацию референдума в Херсонской области.

ВСУ сокрушили КСП РФ в Луганской области
/ facebook.com/GeneralStaff.ua

В захваченной РФ Старой Збурьевке Херсонской области были уничтожены 2 генерала российских оккупационных войск, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как рассказал он в эфире Фейгин Live, представители оккупантов из армейского корпуса и ФСБ отвечали за организацию референдума в Херсонской области.

Кроме того, в Херсонской области ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов, а также попаданием артиллерии убиты минимум 200 арабских наёмников — скорее всего были сирийцы.

"Экспресс-тур в Украину оказался последним. Так же погибло более сотни российских военных", — добавил советник главы ОП.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине. Отмечалось, что среди успехов, которых уже удалось достичь на юго-западе области – возвращение контроля над восточным берегом реки Ингулец.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, Одессе не грозит высадка морского десанта России и захват сухопутными войсками противника. Вражеская группировка завязла на административной границе Николаевской и Херсонской областей, где его блокируют.

Читайте также"В городе слышен грохот боев": ВСУ уже под Херсоном – Арестович

Смотрите онлайн новости Херсона:

Читайте также:

новости Херсона Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:57

"Чтоб не оттяпали": Лукашенко допустил войну за Западную Украину

22:48

Удар ВСУ на Херсонщине: уничтожены 2 генерала РФ - АрестовичВидео

22:47

В Харьковской области оккупанты назначили гауляйтером белоруса

21:59

"Сакральная дата": оккупанты назначили новые сроки "захвата Северодонецка"Видео

21:45

"Мне не нравится": Комаровский высказался о легализации медицинского каннабиса

Реклама
21:40

Линию фронта отодвинули от Запорожья на 5-7 км - ФедоровВидео

21:38

Приметы на 11 июня: что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу и как не попасть в бедуВидео

21:14

Продал драгоценности: учитель из Грузии собрал приличную сумму помощи для украинцевВидео

21:06

Гороскоп Таро на июль 2022: Овнам - удача, Тельцам - судьбоносная встреча, Близнецам - деньгиВидео

21:03

Ирина Билык рассказала про сон в объятиях известного британского политика

21:02

Пять снарядов с 18 км – сокрушен РСЗО Град врага: ВСУ метко разбили позиции армии РФВидео

20:59

"Лаборатория ужасов": в США предупредили о начале ползучей аннексии РФ ХерсонщиныВидео

20:44

В РФ кончается "пушечное мясо", новобранцев заманивают "контрактом в один конец"Видео

20:18

Москву нужно отменить: в Сети от имени Кличко потроллили Путина

19:59

Шольц заговорил о снятии санкций с России и назвал главное условиеВидео

19:56

"Кубиков еще нет, шарики наметились": Максим Галкин с голым торсом подшутил над собой

19:37

Китай начнет войну в случае объявления Тайванем независимости - министр

19:33

Перелом будет в июле-августе: ВСУ получат оружие и пойдут в масштабное контрнаступление – МаломужВидео

19:27

Оккупанты атакуют Северодонецк и готовят штурм Славянска - Генштаб ВСУВидео

19:26

Время на исходе: почему Украине нужно торопиться освобождать свои землимнение

Реклама
18:59

"Смоленск — это Литва": в Вильнюсе ответили на скандальную инициативу Госдумы РФВидео

18:37

Звезда сериала Зачарованные поддержала Украину оригинальным способомВидео

18:29

Потеряли боевой дух и стали "бомжами": оккупант РФ рассказал жене, как живет в лесу в УкраинеВидео

18:28

Зальют мощные дожди с грозами: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали срокиВидео

18:01

Один пост о войне за все время и сплошной праздник: как живет Лиза Ющенко

18:00

Росинвестор Diia City Токарев летал в Крым, имеет недвижимость в РФ и отца, приближенного к Кремлю – СМИ

17:53

В случае успеха на Донбассе РФ может атаковать Днепр, Запорожье и Одессу - разведкаВидео

17:42

Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, их цель - вся Украина - ГУРВидео

17:31

Украине скоро могут дать ПВО, которое помешает РФ бить ракетами и авиацией – нардепВидео

17:30

Бомжацкий фашизм России: как режим Путина вобрал в себя худшеемнение

17:15

Нино Катамадзе приехала поддержать Украину: где выступит певица

17:10

Олег Псюк и Александра Билобров: как познакомились, с чего начался роман и когда свадьба

17:09

Смогут ли оккупанты прорваться к Одессе через Николаев: Ким озвучил сценарииВидео

16:55

Грохот и клубы дыма: в Донецке прогремели взрывы у офиса главаря "ДНР" ПушилинаВидео

16:41

Отец узнал, что сыновья на фронте, и тоже пошел воевать: они вместе в рядах ВСУ бьют войска РФВидео

16:27

Груз 200 для Липецкой области: ВСУ ликвидировали командира из медроты рашистовВидео

16:25

Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

16:01

Победительница "Холостяка" Шульгина показала тело после родов

15:36

Глава Минобороны Британии о войне с РФ: ВСУ могут выбить оккупантов с ДонбассаВидео

15:32

"Вообще дикая глупость": Гиркин сообщил о беспомощности "армии ДНР" на ДонбассеВидео

Реклама
15:28

Агутин ответил на слухи об эмиграции

15:25

Хотите "сохранить лицо" Путину – отдайте Браденбург или Пиренеи: Польша разнесла "уступки" МосквеВидео

15:15

В Беларуси может повториться "украинский сценарий": "власти пойдут вперед с автоматами" - ЛукашенкоВидео

15:06

Цинизм зашкаливает: пропагандисты сняли на руинах Азовстали украиноязычный клип на песню "Пливе кача"Видео

14:59

Новый бросок на Киев: в Минобороны спрогнозировали сроки повторного штурма РФВидео

14:49

"Мяса охота же!": оккупанты едят собак, пока их командиры зарабатывают на продаже сухпайковВидео

14:44

Лунный календарь на июль 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца

14:37

Зеленский ударил санкциями по Путину и его свите: Лавров разразился истерикойВидео

14:33

Утопили с гирей: на Херсонщине рашисты пытали и убили подполковника полиции – члена ТрОВидео

14:30

"Я обращаюсь к Алле Борисовне": пропагандист Соловьев просит Пугачеву "открыть рот"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять