Удар ВСУ на Херсонщине: уничтожены 2 генерала РФ - Арестович

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В захваченной РФ Старой Збурьевке Херсонской области были уничтожены 2 генерала российских оккупационных войск, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как рассказал он в эфире Фейгин Live, представители оккупантов из армейского корпуса и ФСБ отвечали за организацию референдума в Херсонской области.

Кроме того, в Херсонской области ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов, а также попаданием артиллерии убиты минимум 200 арабских наёмников — скорее всего были сирийцы.

"Экспресс-тур в Украину оказался последним. Так же погибло более сотни российских военных", — добавил советник главы ОП.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что ВСУ успешно контратакуют на Херсонщине. Отмечалось, что среди успехов, которых уже удалось достичь на юго-западе области – возвращение контроля над восточным берегом реки Ингулец.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, Одессе не грозит высадка морского десанта России и захват сухопутными войсками противника. Вражеская группировка завязла на административной границе Николаевской и Херсонской областей, где его блокируют.

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