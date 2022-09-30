Удар ВСУ на Луганщине: уничтожена казарма вместе с десятками оккупантов

ВСУ нанесли удар по оккупантам на Луганщине / Фейсбук 93 ОМБР

В Новоайдарском районе Луганской области в результате удара по району сосредоточения противника уничтожены более пятидесяти военнослужащих России, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как написал он в Telegram, при этом было уничтожено семнадцать единиц техники оккупантов РФ.

"В казарме под Новоайдаром погибли более 50 военных рф, больницы Старобельска переполнены ранеными", - уточнил он.

По данным главы Луганской ОВА, за последние дни в медицинские учреждения Старобельска госпитализировано более 200 оккупантов.

"Не менее напряженная для врага ситуация и в других больницах, приближенных к линии столкновения", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Читайте также: