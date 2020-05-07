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Удавка на шее: МВФ резко изменил кредитную программу для Украины

7 мая 2020, 19:07

Международный валютный фонд принял решение отказаться от трехлетней программы кредитного финансирования Украины.

Транши от МВФ
МВФ отказался от сотрудничества с Украиной в рамках трехлетней программы / 24 канал

Международный валютный фонд и Украина прекратили переговоры о сотрудничестве на базе программы расширенного финансирования EFF и вместо этого обсуждают возможности реализации сотрудничества в условиях программы Stand-by. Новая программа, в отличие от предыдущей, рассчитана лишь на полтора года.

По словам директора пресс-офиса МВФ Джерри Райса, причиной такого решения является "экономическая неопределенность" в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

"Учитывая беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых терминах защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, рассчитанную на 18 месяцев", - заявил он на брифинге в четверг, 7 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

В данный момент стороны ведут переговоры о том, какие направления могут быть профинансированы при помощи программы Stand-by.

Напоследок Райс добавил, что в будущем в случае оптимизации экономической ситуации в мире Фонд будет готов рассматривать возможности предоставления Украине кредитов на более длительные сроки.

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – подчеркнул Джерри Райс.

Сумму финансирования в рамках альтернативной программы Stand-by пока не называют.

Добавим, программа SBA для Украины была принята Международным валютным фондом в декабре позапрошлого года. В рамках финансирования Киев получил транш на 1,4$ миллиарда. Спустя год стороны достигли договоренности о сотрудничества в рамках EFF – по этой программе Украина должна была получить 5,5$ миллиардов, однако программа до сих пор не реализована из-за требований МВФ.

Ранее политический эксперт Юрий Романенко, комментируя вмешательство Фонда во внутриполитические дела Украины, призвал прекратить отношения с МВФ.

Украина МВФ кредит экономика политика финансы
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