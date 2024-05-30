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Угроза наступления РФ на Днепр: эксперт оценил вероятность боев на Днепропетровщине

Юрий Берендий
30 мая 2024, 04:09
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Военный аналитик отмечает, что нельзя исключать возможность начала активных боевых действий на территории Днепропетровской области.
Угроза наступления РФ на Днепр: эксперт оценил вероятность боев на Днепропетровщине
Эксперт оценил вероятность боев на Днепропетровщине / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты не имеют достаточно сил для форсирования Днепра и продвижения в направлении города Днепр. Для захвата города-миллионника нужна значительная военная группировка врага численностью 200-300 тысяч человек. Об этом во время чата в Главреде рассказал военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Аналитик отмечает, что исключать возможность наступления РФ в Днепропетровской области нельзя.

"Учитывая, что противник применяет тактику одновременного нанесения ударов по нескольким направлениям, я не исключаю эскалации", - добавил Снегирев.

Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегиревым:

Он подчеркнул, что Днепр - город с населением более миллиона человек, и для его штурма нужна группировка численностью не менее 200-300 тысяч военных.

"Взять Днепр - это серьезная задача, с которой вряд ли справятся россияне, учитывая, что Бахмут они брали девять месяцев, а Авдеевку - шесть", - резюмировал эксперт.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ситуация на фронте - наступление РФ на Харьковщине

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты обстреливают Волчанск Харьковской области управляемыми авиабомбами и термобарическими боеприпасами из тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Сонцепек". О ситуации в городе сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Россия будет пытаться открыть новые фронты. После Харьковской области, вероятно, следующей будет Сумская, где противник увеличивает свою группировку. Под ударом могут оказаться также Черниговская и Киевская области, считает военный аналитик Алексей Гетьман.

Россия продолжает накапливать войска на российско-украинской границе в районе Сумской области. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на данный момент сил у РФ хватает для проведения отдельных действий в приграничье, но не для полноценного наступления на Сумы.

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