Угроза наступления РФ на трех направлениях: генерал ГУР раскрыл планы врага

Представитель Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность нового масштабного наступления российских оккупантов.
По данным украинской разведки, у страны-агрессора России нет резервов для наступления на двух-трех направлениях, подчеркнул он в рамках дискуссионной программы, организованной проектом Deciding your tomorrow.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что в России продолжается мобилизация и стране-агрессору удается восстановить потери, которые оккупанты несут каждый день.
"Но того резерва недостаточно, чтобы сформировать мощные стратегические наступательные операции на два-три направления, о которых говорит Путин и чем он пугает европейское сообщество относительно открытия второго фронта и наступления", — говорит представитель военной разведки.
Вместе с тем он убежден в том, что на сегодняшний день сухопутные и воздушно-десантные войска РФ не могут проводить стратегические наступательные операции.
"Штурмовые и тактические — да. И это мы видим, они это продолжат, но стратегические наступательные операции без мощных тактических резервов им сделать невозможно", — добавил Скибицкий.
Кто такой Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.
Война в Украине
Ранее генерал ВСУ назвал опасное направление. Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Купянск и Угледар в опасности. Российские захватчики вскоре могут организовать новый массированный штурм украинских позиций.
Как ранее сообщалось, защитникам Украины удалось частично продвинуться возле Вербового Запорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.
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