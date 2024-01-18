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Угроза наступления РФ на трех направлениях: генерал ГУР раскрыл планы врага

Алексей Тесля
18 января 2024, 04:20
В РФ продолжается мобилизация и стране-агрессору удается восстановить потери, подчеркнул Вадим Скибицкий.
ВСУ, российские оккупанты
/ Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Минобороны РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий прокомментировал вероятность нового масштабного наступления российских оккупантов.

По данным украинской разведки, у страны-агрессора России нет резервов для наступления на двух-трех направлениях, подчеркнул он в рамках дискуссионной программы, организованной проектом Deciding your tomorrow.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в России продолжается мобилизация и стране-агрессору удается восстановить потери, которые оккупанты несут каждый день.

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"Но того резерва недостаточно, чтобы сформировать мощные стратегические наступательные операции на два-три направления, о которых говорит Путин и чем он пугает европейское сообщество относительно открытия второго фронта и наступления", — говорит представитель военной разведки.

Вместе с тем он убежден в том, что на сегодняшний день сухопутные и воздушно-десантные войска РФ не могут проводить стратегические наступательные операции.

"Штурмовые и тактические — да. И это мы видим, они это продолжат, но стратегические наступательные операции без мощных тактических резервов им сделать невозможно", — добавил Скибицкий.

Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Война в Украине

Ранее генерал ВСУ назвал опасное направление. Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Купянск и Угледар в опасности. Российские захватчики вскоре могут организовать новый массированный штурм украинских позиций.

Как ранее сообщалось, защитникам Украины удалось частично продвинуться возле Вербового Запорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.

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ГУР Вадим Скибицкий война России и Украины
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