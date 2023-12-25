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Угроза захвата стремительно растет: оккупанты могут оккупировать город на востоке

Елизавета Бельмас
25 декабря 2023, 12:25
Военный эксперт рассказал, какой город на востоке Украины оккупанты попытаются захватить в ближайшее время.
Оккупанты могут оккупировать город на востоке
Оккупанты могут оккупировать город на востоке / коллаж: Главред, фото: россми, УНИАН

Российская армия пытается добиться успеха на Славянско-Краматорском направлении. Оккупанты все ближе подступают к Часовому Яру, а соответсвенно растет и угроза его оккупации. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в портале Freedom.

Согласно заявлению военного эксперта, подразделения российских войск продвигаются на фронте западнее и южнее Бахмута и под угрозой оказался новый город. В это же время, когда оккупанты перебрасывают подкрепления в Авдеевку, ВСУ, возможно, придется приступить к оборонительной операции.

Многие эксперты называют ситуацию на этом участке фронта как начало оборонительной операции Часового Яра", — добавил журналист.

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Как будут разворачиваться бои

Селезнев рассказал, что россияне будут применять и артиллерию и авиацию для того, чтобы продвигаться в сторону Славянска и Краматорска. По этой причине интенсивность и частота боев может усилиться.

"...что касается интенсивности боевых действий, то скорее всего мы в среднесрочной перспективе будем наблюдать достаточно интенсивные боевые действия", — отметил Селезнев.

У тому же, эксперт добавил, что в Авдеевке главной проблемой является проблемы с БК. По его мнению, в случае, если эта проблема не будет решена - ситуация может превратиться в "достаточно не простую".

Ситуация на фронте:

Напомним, украинские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки, 24 декабря, сбили два самолеты российских оккупантов – бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины утром в понедельник, 25 декабря.

Это приводит к тому, что у ВСУ может появиться возможность свободных действий в ближних тыловых районах правого берего Херсонщины и, конечно, на Левобережье тоже.

Также, российская армия 24 декабря продвинулась на Донбассе, в частности - под Авдеевкой и Кременной. Об этом сообщили в Институте изучения войны. По информации аналитиков российские войска за прошедшие сутки продвинулись в районе Авдеевки и продолжили проводить позиционные бои с украинскими силами.

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