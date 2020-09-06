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Угрозы "ДНР" открыть огонь: что происходит на опорниках ВСУ под Горловкой

6 сентября 2020, 12:55

На позиции ВСУ под Горловкой приехали представители ОБСЕ.

АТО, Донбасс, ВСУ, военные, БМП
Силы ООС на Донбассе / Фейсбук 93 ОМБР

Бойцы ВСУ на позициях под Горловкой рассказали о траншеях, которые главарь "ДНР" Денис Пушилин пригрозил обстрелять.

Как пишет Strana.ua, траншеи, которые собираются обстреливать боевики, изначально сооружали сами террористы, а украинская сторона только проводила укрепления позиций, которые достались им от противника.

"Эти траншеи всего лишь часть тех опорных пунктов, которые бросил противник еще год назад, выравнивая линию фронта. Этот участок мы заняли еще в начале лета, немного укрепили. И вот по загадочной причине нам вдруг заявляют, что мы там что-то рыли и что-то там нарушили", - рассказал офицер подразделения под Шумами.

По его словам, сейчас на позиции ВСУ приехали представители ОБСЕ.

"С этих опорных пунктов уже вывели бойцов, траншеи уже закапывают. Конечно, неприятно. Получается, что сепары нами уже командуют. Но что поделать. По большому счету этот участок для Пушилина был нужен для информационного шума, что бы надавить на нас. Это во-первых. А во-вторых участок действительно важный, так как он позволяет нам в случае необходимости быстро повести наступление на близлежащие позиции противника", - сказал офицер.

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Издание добавляет, что ВСУ уже подтянули к указанному участку артиллерию для ответного удара на случай огня со стороны "ДНР".

Напомним, ранее главаь "ДНР" Денис Пушилин заявил об ударе террористов по позициям Украины. Артиллерийский удар будет нанесён в понедельник утром, 7 сентября.

Пушилин заявил, что ВСУ должны зарыть траншеи, которые якобы были вырыты после объявления перемирия на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по украинским бойцам.

Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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