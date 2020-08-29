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Уход Путина не поможет: эксперт рассказал, когда Россия отстанет от Украины

29 августа 2020, 00:19

Имперская идея России никуда не делась – и Украине придется с этим жить.

Когда Россия отстанет от Украины - эксперт
Когда Россия отстанет от Украины - эксперт / Reuters

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев спрогнозировал дальнейшие взаимоотношения России и Украины.

В частности, во время чата на Главреде ему задали вопрос: "Когда РФ от нас отстанет и будет заниматься своими клозетами?"

"Никогда. Нынешняя Украина активно используется во внутриполитическом российском дискурсе – мол, "хотите, чтобы было так же, как в Украине?". В России полно своих проблем. Есть фасад – Москва, Петербург и Екатеринбург – города, которые живут неплохо. Но есть и российская глубинка, где проблемы не только с клозетами, но и со всем остальным", – пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что имперская идея России никуда не делась.

Читайте такжеПутин отдаст Донбасс, если Зеленский пойдет на главное условие Кремля – эксперт"Как Мексика обречена жить рядом с США, так и Украина обречена жить рядом с Российской Федерацией. И мы – в зоне геополитических интересов России. Что от нас требуется в такой ситуации? Правильным ответом было бы построить экономику, общество и, в целом, такую страну, в которой хотелось бы жить и из которой не бежали бы люди. Это был бы лучший ответ", – считает Золотарев.

Но пока украинцев приводят в пример как "остров невезения": "что они ни делают, не идут дела".

"К тому же, время от времени мы сами даем прекрасные поводы, чтобы другие могли говорить: "Вы что, хотите, чтобы было как в Украине? Тогда поддерживайте оппозицию". То есть это активно используется для легитимации российской власти. Поэтому украинская тема из российских новостей не исчезнет никогда", – уверен аналитик.

И смена президента РФ на другую политическую фигуру здесь не поможет, добавил он.

"Даже если предположить фантастический вариант – вместо Путина придет к власти кто-то другой, вряд ли его политика будет сильно отличаться. Тот же Навальный – посмотрите на его отношение к украинскому вопросу. В чем он лучше? Российская оппозиция такая же великодержавная, как и власть", – констатировал Золотарев.

Ранее эксперт объяснил, почему распад России невыгоден Украине. Развал России вполне вероятен – но этот сценарий не в интересах Украины, пояснил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

Андрей Золотарев новости Украины новости России
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