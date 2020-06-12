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Инсайдер заявил, что Вакарчук сдал мандат из-за Авакова

12 июня 2020, 00:30

Источники утверждают о конфликте внутри фракции Голос.

Вакарчук
Вакарчук мог уйти из Рады из-за Авакова / УНИАН

Бывший лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук 11 июня сложил мандат народного депутата в связи со сбором подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Как сообщают наши инсайдеры, перед сложением полномочий депутата у Святослава Вакарчука произошел конфликт с фракцией Голос из-за отказа подписать постановление об отставке Арсена Авакова. Снятие Авакова стало коллективным решением всей фракции, за исключением Вакарчука. Такое противопоставление себя своим же депутатам углубило конфликт внутри Голоса", - сообщил у себя в Telegram экс-нардеп, а ныне член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко со ссылкой на инсайдеров.

По словам Лещенко, в партии уход Вакарчука восприняли положительно и ждут, что политсила пополнится новыми специалистами.

Ранее, в марте 2020 года Вакарчук покинул пост председателя парламентской партии Голос и после избрания Киры Рудык Вакарчук отстранился от участия в партийной жизни.

Однопартийцы также связывают уход Вакарчука с местными выборами

Напомним, это уже не первый раз, когда Вакарчук отказывается от роли народного избранника. В 2007 году он участвовал во внеочередных выборах в Раду от партии Наша Украина - Народная Самооборона и прошел в парламент по многомандатному общегосударственному округу.

Однако спустя год, 11 сентября 2008 года Вакарчук написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Святослав Вакарчук Арсен Аваков Сергей Лещенко новости Украины голос депутатский мандат
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