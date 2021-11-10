Украина готовится к возможному приходу иракских беженцев: в МВД раскрыли подробности

Глава ведомства заверил, что прорабатываются все сценарии.
Глава МВД Денис Монастырский раскрыл детали подготовки украинских силовиков к возможному приходу иракских беженцев в Украину.
В ходе брифинга по итогам заседания СНБО в среду, 10 ноября, глава ведомства отметил, что Украина готова к любому развитию сценария.
"В ближайшее время будут приведены и привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы проверить и провести учения по взаимодействию этих подразделений, чтобы быть готовым к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов из Беларуси, передвигающихся в сторону Польской границы", - заявил Монастырский.
Читайте такжеВ Бундестаге предлагают направить беженцев из Беларуси в УкраинуВ МВД такой сценарий не исключают.
"Ответ и реакция украинских правоохранителей будут достаточно жесткими, четкими, корректными в рамках закона по защите государственной границы", – говорит Монастырский.
Ситуация на границе Беларуси и Польши
В Беларуси на границе с Польшей с утра 8 ноября собралась большая толпа нелегальных мигрантов, которые намеревались попасть на территорию польского государства. Они силой пытались прорваться в Польшу, ломая забор, используя щипцы и даже бревна. Польские силовики отразили атаки.
Позже люди построили палаточный лагерь у границы с Польшей. Варшава 9 ноября зафиксировала около 309 попыток нелегального пересечения границы. На месте находятся несколько тысяч мигрантов.
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