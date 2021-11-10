Украина готовится к возможному приходу иракских беженцев: в МВД раскрыли подробности

Сейчас мигранты находятся на польско-белорусской границе / Reuters

Глава МВД Денис Монастырский раскрыл детали подготовки украинских силовиков к возможному приходу иракских беженцев в Украину.

В ходе брифинга по итогам заседания СНБО в среду, 10 ноября, глава ведомства отметил, что Украина готова к любому развитию сценария.

"В ближайшее время будут приведены и привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы проверить и провести учения по взаимодействию этих подразделений, чтобы быть готовым к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов из Беларуси, передвигающихся в сторону Польской границы", - заявил Монастырский.

Читайте такжеВ Бундестаге предлагают направить беженцев из Беларуси в УкраинуВ МВД такой сценарий не исключают.

"Ответ и реакция украинских правоохранителей будут достаточно жесткими, четкими, корректными в рамках закона по защите государственной границы", – говорит Монастырский.

Реклама

Ситуация на границе Беларуси и Польши

В Беларуси на границе с Польшей с утра 8 ноября собралась большая толпа нелегальных мигрантов, которые намеревались попасть на территорию польского государства. Они силой пытались прорваться в Польшу, ломая забор, используя щипцы и даже бревна. Польские силовики отразили атаки.

Позже люди построили палаточный лагерь у границы с Польшей. Варшава 9 ноября зафиксировала около 309 попыток нелегального пересечения границы. На месте находятся несколько тысяч мигрантов.

Читайте также: