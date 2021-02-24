Украина наглухо закрывается для автомобилей с приднестровскими номерами / УНИАН

Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами, заявили в МИД Молдовы после встречи и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции страны Аурелиу Чокоя с украинским послом Марком Шевченко.

"При обсуждении были подтверждены договоренности о допуске с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровья только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки "MD" на стекле, в дополнение к транспортным средствам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Молдова", - говорится в заявлении МИД Молдовы.

В соответствии с соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018 года в Тирасполе и Рыбнице были открыты Пункты регистрации транспортных средств.

Таким образом автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, получили возможность выезжать за границу при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами "MD". С тех пор было выдано более 4000 таких номеров.

Украина в начале прошлого года заявила, что намерена с 1 апреля 2020 запретить въезд на свою территорию автомобилей с регистрационными номерами непризнанного Приднестровья. Но этот срок был отложен до 15 января 2021 по просьбе молдавской стороны.

В середине января правительство Молдовы снова попросило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья о необходимости соблюдать правила.

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