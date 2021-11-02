Украина полностью обеспечена кислородом - Минздрав

Кислорода в больницах уже хватит / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о нашумевшей ситуации с кислородом для больных коронавирусом. Власти заверили, что кислорода вполне достаточно.

По словам замглавы Минздрава Александра Комариды, 1 ноября два крупнейших производителя кислорода в стране возобновили работу, которая была приостановлена с середины октября.

В связи со сложившейся ситуацией катастрофической нехватки кислорода, Минздрав обратился к ним для предоставления резервных запасов и таким образом перекрыл потребности в кислороде.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда ждать спада пандемии коронавируса"Украина полностью обеспечена медицинским кислородом для больных, которые нуждаются в кислородной терапии из-за COVID-19", - сказал Комарида.

Также он отметил, что теперь больной COVID в 5-6 раз больше нуждается в кислороде, чем это было в предыдущую волну.

Напомним, среди одесситов, больных COVID-19, есть проблема и с кислородом, люди уже выстраиваются в очереди за концентраторами.

"Концентраторы привозят, мы их моем, меняем фильтры и сразу уже выдаем стоящим в очереди", - рассказывают волонтеры.