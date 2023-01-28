Украина получит танки Т-72: эксперт рассказал, что ждет оккупантов на поле боя

Эксперт говорит, что это хорошие танки, которые могут нам существенно помочь.

Александр Мусиенко / mil.in.ua, скриншот

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду рассказал, насколько танки Т-72 пригодятся Украине на поле боя.

"Модернизированные Т-72 советского образца в течение этого года нам будет направлять Чехия, Польша и, возможно, Словакия. То есть здесь мы можем рассчитывать еще на 50-70 танков такого образца. Эти танки неплохо оснащены, и их тоже нужно воспринимать как некое усиление ВСУ. Потому что на Т-72, так же, как и на польских Twardy, установлены приборы ночного видения, у них есть улучшенная броня, увеличенная мощность двигателя", - говорит он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

По его словам танки Т-72 - это не аналог Леопардов.

"Это, конечно, не аналоги "Леопардов" или "Абрамсов", но это тоже хорошие танки, которые могут нам существенно помочь и сыграть определенную роль во время ведения контрнаступательных действий", - добавил эксперт.

Напомним, Украина получит танки Leopard 2. Германия приняла решение не только поставить их Киеву, но и разрешить другим странам отправлять Leopard Украине. Кроме того, уже в скором времени немцы начнут учить украинских солдат управлять такими танками.

В Кремле с опасением отреагировали на решение ФРГ по танкам Leopard 2 для Украины. В директорской Путина пригрозили Берлину "последствиями". Дескать, такой шаг "оставит неизбежный след" на отношениях двух стран.

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