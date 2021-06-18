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"Наводим порядок": Зеленский объявил о санкциях против российского бизнесмена и чиновника

18 июня 2021, 19:55
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За что наказали санкциями бизнесменов президент не указал.

Зеленский
Зеленский / president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании принял решение о введении санкций против главы российской госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, под санкции также попал руководитель предприятия из состава Ростеху.

Вместе с Чемезовым в санкционный список, утвержденный СНБО, попал еще один россиянин - Михаил Шелков.

По данным Forbes, Шелков обладает металлургической корпорацией ВСМПО-АВИСМА, которая входит в состав Ростех. Эта корпорация занимается изготовлением титана.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.", – написал глава государства, комментируя итоги заседания СНБО.

Также СНБО на заседании 18 июня приняло решение ввести санкции против еще 12 представителей криминального сообщества.

"Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния", - сообщил Зеленский.

"Наводим порядок! Хороших выходных!", - пожелал в конце Зеленский.

Заседание СНБО 18 июня и санкции против Фирташа и Фукса

Совет национальной безопасности и обороны 18 июня провел новое заседание, по итогам которого было принято решение о санкциях против двух бизнесменов – Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

По словам секретаря СНБО Данилова, санкции против Фирташа обусловлены его участием в титановом бизнесе, поставка сырья которого идет на российские военные предприятия.

Санкции против Фукса, уточнил Данилов, запускаются из-за получения его компанией Голден Деррик лицензии на добычу полезных ископаемых в Украине в обход законодательства.

СНБО санкции Владимир Зеленский
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