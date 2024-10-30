Украина 'выполнила все шаги' для членства в ЕС: в ЕК сказали, когда стартуют переговоры

Главное из отчета Еврокомиссии:
Украина "выполнила все невыполненные шаги" для вступления в ЕС
Переговоры о вступлении могут начаться в 2025 годувидео дня
Украина выполнила все необходимые условия, которые ранее были невыполненными и определены в заключении Европейской комиссии 2022 года. В 2025 году Еврокомиссия надеется на старт переговоров переговоров переговоров о вступлении в ЕС. Об этом говорится в обновленном отчете по расширению Евросоюза по информации "Радио Свобода".
"Украина продолжала поощрять добропорядочность и заслуги в судебной системе, а также укреплять антикоррупционную институциональную базу и наращивать результаты правоприменения в делах о коррупции на высоком уровне", - указано в отчете.
Еврокомиссия положительно оценила усилия Украины по защите прав национальных меньшинств, в частности в ответ на требования Венгрии. В отчете подчеркнули, что Киев пересмотрел свое законодательство по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.
"Ограничения основных прав, связанные с военным положением, остаются в целом пропорциональными", - добавили в Еврокомиссии.
В то же время в документе отмечается, что Украине "нужны дальнейшие усилия" в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Также рекомендовано продолжить работу над реализацией новых законодательных положений относительно нацменьшинств в тесном сотрудничестве с ними и совершенствовать реформы государственного управления и децентрализации.
"Если Украина выполнит все условия, комиссия с нетерпением ждет открытия переговоров по кластерам (переговорных разделов - Главред), начиная с основ, как можно быстрее в 2025 году", - подытожила Европейская комиссия.
Процесс пересмотра украинского законодательства на соответствие стандартам ЕС, как указано, "продвигается гладко".
Что такое Европейская комиссия?
Европейская комиссия (или сокращенно Еврокомиссия) - высший орган исполнительной власти Европейского Союза, который примерно соответствует роли и функциям правительства в системах национальных государств. В отличие от национальных правительств, Еврокомиссия также может выполнять функцию законодательной инициативы, но только в рамках ЕС и в соответствии с Законодательством Европейского Союза, пишет Википедия.
Вступление Украины в ЕС - главное
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз еще в 2022 году. 14 декабря 2023 года лидеры ЕС приняли политическое решение о начале переговоров с Украиной о евроинтеграции.
Для официального старта переговоров Украине нужно провести ряд реформ и адаптировать свое законодательство к стандартам ЕС, указано в документах Евросоюза.
Журналисты The Times подсчитали, что вступление Украины может стоить ЕС около 186 млрд евро, а интеграция может произойти не раньше 2030 года, хотя процесс может затянуться.
В то же время президент Зеленский недавно выразил оптимизм, заявив, что Украина способна стать членом ЕС быстрее благодаря настойчивости и усилиям по реформам.
Как сообщал Главред, с 1 января 2025 года Польша возглавит ЕС и сосредоточится на поддержке евроинтеграции Украины и политике "открытых дверей" для новых членов. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его приоритетом станет содействие вступлению Украины и Молдовы в ЕС, укрепление связей между ЕС и США, а также восстановление Украины после войны и обеспечение энергетической безопасности Европы.
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