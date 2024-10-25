Россия распространяет нестабильность в мире: в ЕС отреагировали на отправку войск КНДР

Европейский Союз "глубоко обеспокоен" сообщением об отправке войск Северной Кореи для участия в российской войне против Украины. Об этом 24 октября, заявил высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
По его словам, участие военных КНДР в войне против Украины - серьезное нарушение международного права.
"Это был бы односторонний враждебный акт со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности. Это событие также еще раз демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в регионе и по всему миру", - говорится в заявлении представителя ЕС.видео дня
Боррель подчеркнул, что Европейский Союз осуждает военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, также он призвал Пхеньян прекратить поддерживать Россию в этой войне.
Он также назвал это сотрудничество признаком того, что, несмотря на заявления о готовности к переговорам, Москва "не заинтересована искренне в справедливом, полном и длительном мире".
Кто такой Жозеп Боррель?
Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.
Войска КНДР в России - последние новости
Согласно предварительным оценкам, Северная Корея отправила 3000 военнослужащих в Россию для участия в боевых действиях против Украины. По некоторым данным, среди них могли быть даже пилоты.
ГУР в четверг, 24 октября, подтвердила прибытие первых подразделений северокорейских солдат в Курскую область. Всего КНДР "передала" в распоряжение страны-агрессора до 12 тысяч военных. Среди этих 12 тысяч солдат 500 - офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль пообещал, что его страна "не будет сидеть сложа руки" на фоне переброски войск КНДР в Россию для войны против Украины.
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