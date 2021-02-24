Украинцев на выходных ждут плюсовая температура и снегопады

На востоке Украины ожидаются снегопады / УНИАН

Погода в Украине на выходных будет плюсовая, однако в субботу, 27 февраля по всей территории страны ожидаются дождь, снег и мокрый снег. В воскресенье снегопады ожидаются преимущественно в восточных областях страны, сообщает Укргидрометцентр.

В среднем по стране 27 февраля ожидается плюсовая температура – от +2 до +4, однако во всех регионах пройдут дождь, мокрый снег и снег. В западных областях днем ожидается от +2 до +7, ночью от +2 до +4. На севере и в центре днем и ночью синоптики прогнозируют от +1 до +4 градусов.

На востоке страны днем и ночью будет от +2 до +4 градусов. На юге ожидается более теплая погода – днем +4 +7, ночью +2 +4.

В воскресенье, 28 февраля, в западных регионах будет преимущественно солнечно, в центре – без осадков. Однако в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Сумской, а также Черниговской областях ожидаются снегопады. Температура в среднем составит от +2 до +4 тепла.

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Погода в Украине