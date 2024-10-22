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Украинцы могут получить до 150 тысяч грн: в Минэкономики назвали условия

Даяна Швец
22 октября 2024, 14:20
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Гранты в рамках программы "Власна Справа" уже доступны через портал Дія.
Украинцы могут получить до 150 тысяч грн: в Минэкономики назвали условия
Молодые предприниматели могут получить грант / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет теперь могут подавать заявки на гранты до 150 тысяч гривен для открытия собственного бизнеса в рамках программы "Власна Справа". Подать заявку можно через портал "Дія", о чем сообщила Юлия Свириденко, первый вице-премьер Украины и министр экономики.

Как отметила Свириденко, оформить заявку очень просто - достаточно нескольких кликов на портале в разделе "Грант на собственное дело".

"Создаем условия для того, чтобы молодежь могла реализовать свои бизнес-идеи. Гранты для молодежи в рамках программы "Власна Справа" уже доступны через портал Дія. Если вам до 25 лет, подавайте заявку на программу и получайте до 150 тыс. грн на свой бизнес. Гарант для молодежи не имеет требования создания новых рабочих мест. После принятия положительного решения о выделении гранта, только необходимо открыть ФЛП", - отметила Юлия Свириденко.

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Через три года молодые предприниматели смогут снова претендовать на грант, на этот раз по общим условиям программы "Власна Справа", на сумму до 250 тысяч гривен, при условии создания как минимум двух рабочих мест.

За более чем два года существования этой программы государство предоставило предпринимателям более 20 тысяч грантов на развитие бизнеса на общую сумму около 5 миллиардов гривен.

Что за проект - еРобота?

Правительственный проект єРобота является одной из составляющих политики "Сделано в Украине" и включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест.

В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго из их супругов, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подача заявки на все направления программы является Работа осуществляется через портал Дія.

Как известно, в рамках программы "Собственное Дело" украинцы могут получить микрогранты от 50 до 250 тысяч гривен. Средства можно использовать для покупки или лизинга оборудования, приобретения сырья, аренды помещений и тому подобное.

Эту помощь могут получить как новые предприниматели, так и те, кто уже имеет опыт в бизнесе. Если грант превышает 75 тысяч гривен, необходимо создать одно или два рабочих места в зависимости от суммы.

Подать заявку можно через портал "Дія", добавив бизнес-план. Администрирование программы осуществляет Государственная служба занятости.

Что такое "Дія"?

"Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.

Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги:

  • оплата штрафов за нарушение ПДД;
  • оплата долгов по исполнительным производствам;
  • возможность делиться копиями цифровых документов;
  • проверка действительности цифровых документов другого человека.

Услуги в "Дії" - что известно

Как известно, недавно в Минцифры рассказали о новых услугах. Теперь можно сохранить больше важных документов. Свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени добавились в список цифровых документов.

Недавно в "Дії" приостановили бронирование. Кабмин приостановил выдачу "брони" для компаний из-за недовольства Зеленского количеством забронированных работников.

Впоследствии депутат объяснил приостановление бронирования в "Дії". Дело в том, что меры происходят в рамках аудита списков забронированных предприятий.

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