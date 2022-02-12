Украинцы смогут прививаться вакциной Johnson & Johnson – Литва передаст партию препарата

По словам министра здравоохранения, получение дополнительной вакцины поможет защитить от коронавируса еще больше людей.
Литва передаст Украине партию вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Ее будут использовать, в частности, для прививания в пунктах пропусков украинцев с временно оккупированных территорий.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, который в субботу, 12 февраля, посетил бесплатные пункты тестирования и вакцинации против коронавирус на КПВВ "Станица Луганская", сообщает пресс-служба Минздрава.
"Сегодня Украина имеет мощную поддержку от Литвы, которая передает нам вакцину Johnson & Johnson для прививания украинцев, в частности с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам защитить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни", – сказал министр.
В пунктах вакцинации медработники заверили, что желающие вакцинироваться там есть ежедневно.
Вакцина Johnson & Johnson в Украине
Напомним, вакцину Johnson & Johnson зарегистрировали в Украине для экстренного применения 2 июля 2021 года. Для того, чтобы получить иммунитет на базе этой вакцины, достаточно сделать одну прививку.
Ранее заместитель министра здравоохранения и главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал, что есть три варианта вакцинации населения в ближайшем будущем. Также он отметил, что власти Украины выделили государственное финансирование на обеспечение вакциной против коронавируса на следующие два года.
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