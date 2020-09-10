Украинцы высказались по поводу нарушения прав русскоязычных

Большинство украинцев не видят нарушений прав русскоязычных / фото: 1news.az

В Украине результаты опроса показали, что 52% граждан считают: в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан.

Как показывают данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, 26% респондентов считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, а 10% говорят о постоянных нарушениях.

Согласно социологии, 51% украинцев считают, что языковые права украиноязычных людей на оккупированных территориях Крыма и Донбасса нарушаются. При этом 25% отмечают систематические нарушения, 26% - отдельные случаи. Также 19% считают, что нарушения языковых прав нет, а 31% респондентов воздержались от ответа.

Данный опрос был проведен с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Социологи опросили с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. По мнению авторов исследования, погрешность выборки не превышает 2,3%.

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