Украинцы высказались по поводу нарушения прав русскоязычных

Большинство граждан убеждены, что с языками в стране все нормально.
В Украине результаты опроса показали, что 52% граждан считают: в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан.
Как показывают данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, 26% респондентов считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, а 10% говорят о постоянных нарушениях.
Согласно социологии, 51% украинцев считают, что языковые права украиноязычных людей на оккупированных территориях Крыма и Донбасса нарушаются. При этом 25% отмечают систематические нарушения, 26% - отдельные случаи. Также 19% считают, что нарушения языковых прав нет, а 31% респондентов воздержались от ответа.
Данный опрос был проведен с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Социологи опросили с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. По мнению авторов исследования, погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Предоставление "особого статуса" Донбассу поддерживают и не поддерживают практически одинаковое число украинцев.
Спустя год после выборов в Верховную Раду электоральные настроения украинцев немного изменились. Если бы досрочные парламентские выборы прошли в середине августа 2020 года, победу получили бы четыре политические силы.