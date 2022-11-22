Украине могут грозить аварийные отключения света из-за морозов – Шмыгаль

Ситуация в сфере энергетики Украины остается сложной, но контролируемой – плановые графики отключений света продолжают действовать, сказал Денис Шмыгаль.
На территории Украины могут возникнуть случаи аварийных отключений электроэнергии из-за морозов. Ситуация в сфере энергетики сложная, но остается под контролем. Украинцам следует экономить электроэнергию, чтобы обезопаситься от внеплановых отключений света. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В ходе заседания Кабмина во вторник, 22 ноября, он рассказал о том, что ситуация в сфере энергетики по-прежнему сложная, однако власти контролируют ситуацию. Плановые отключения света продолжаются, графики действуют.
По его словам, из-за морозов наблюдается рост потребления электроэнергии. Не исключено, что будут аварийные отключения.
"Пытаемся их снизить во времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Поэтому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений", - добавил премьер.
Также Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, поскольку такие меры обезопасят населения от внеплановых аварийных отключений света.
Отключения света в Украине
Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий ранее допустил полное отключение света по всей Украине. Однако, по его словам, блекаут вряд ли состоится в текущем сезоне. Но все будет зависеть от того, насколько повреждена энергетическая инфраструктура.
В Киеве 21 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. В столице начали ограничивать электроснабжение в аварийном порядке.
Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупант Россия пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Свет отключают для того, чтобы стабилизировать систему и восстановить бесперебойное электроснабжение. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской, Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях и других регионах.
Другие новости:
- В Украине вводят более жесткие ограничения электроэнергии: в ОП рассказали подробности
- Угроза "блэкаута": киевлянам анонсировали новый график отключения электроэнергии
- "Многие дома без света целый день": в Киеве вводят жесткие графики отключения электроэнергии