Украине могут грозить аварийные отключения света из-за морозов – Шмыгаль

Начались морозы, из-за чего растет потребление электроэнергии - Шмыгаль / Коллаж УНИАН

На территории Украины могут возникнуть случаи аварийных отключений электроэнергии из-за морозов. Ситуация в сфере энергетики сложная, но остается под контролем. Украинцам следует экономить электроэнергию, чтобы обезопаситься от внеплановых отключений света. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе заседания Кабмина во вторник, 22 ноября, он рассказал о том, что ситуация в сфере энергетики по-прежнему сложная, однако власти контролируют ситуацию. Плановые отключения света продолжаются, графики действуют.

По его словам, из-за морозов наблюдается рост потребления электроэнергии. Не исключено, что будут аварийные отключения.

"Пытаемся их снизить во времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Поэтому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений", - добавил премьер.

Также Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию, поскольку такие меры обезопасят населения от внеплановых аварийных отключений света.

Отключения света в Украине

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий ранее допустил полное отключение света по всей Украине. Однако, по его словам, блекаут вряд ли состоится в текущем сезоне. Но все будет зависеть от того, насколько повреждена энергетическая инфраструктура.

В Киеве 21 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. В столице начали ограничивать электроснабжение в аварийном порядке.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупант Россия пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Свет отключают для того, чтобы стабилизировать систему и восстановить бесперебойное электроснабжение. Самая сложная ситуация в Киеве, Киевской, Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях и других регионах.

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