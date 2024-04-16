Украине не светит заявка на членство в НАТО: эксперт дал тревожный прогноз

Возможность вступления Украины в НАТО является условием любых переговоров по завершению войны, говорит Виктор Андрусив.

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Эксперт прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив прокомментировал перспективы присоединения Украины к блоку НАТО.

В интервью Главреду он согласился с мнением о том, что, учитывая риторику США и Германии уже видно, что приглашения в Альянс на ближайшем саммите Украина не получит.

"Риторика на самом деле не изменилась. И я как раз был одним из тех, кто говорил, что нам не светит заявка на членство в НАТО, потому что перспектива членства или предоставление нам этой перспективы является одной из карт завершения войны, то есть если будут переговоры, то наша возможность стать членом НАТО является одним из условий любых переговоров по завершению войны", - отметил эксперт.

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Вместе с тем он спрогнозировал модель, по которой Украина может взаимодействовать с отдельными членами блока НАТО.

"В Украине, к сожалению, не хватает знания о том, чем на самом деле является НАТО. Это организация, у которой нет войск - это, грубо говоря, оборонный координационный орган, который может предоставить какие-то консультации, тренинги и поддержку. Все остальное Украина может получать напрямую от стран-членов этого союза (что и пытается делать). НАТО Украине сегодня ничего не может предоставить. Все, что нам надо, предоставляют конкретные члены НАТО. В данном случае, это Соединенные Штаты Америки, без которых мы не только не выиграем эту войну, но и вряд ли вообще в ней выстоим", - добавил Андрусив.

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Напомним, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может вступить в НАТО только после окончания войны с Россией. Он подчеркнул, что график вступления Украины в Альянс еще не одобрен и зависит от завершения войны.

Также The New York Times сообщает, что на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Это связано с возможностью втягивания в войну из-за пакта о коллективной безопасности.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина достигла значительного прогресса в различных сферах. Страна активно работает, чтобы соответствовать стандартам НАТО, привлекает частные инвестиции и стабилизирует свои позиции на международной арене.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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