УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украине не светит заявка на членство в НАТО: эксперт дал тревожный прогноз

Алексей Тесля
16 апреля 2024, 09:42
Возможность вступления Украины в НАТО является условием любых переговоров по завершению войны, говорит Виктор Андрусив.
Украине не светит заявка на членство в НАТО: эксперт дал тревожный прогноз
Эксперт прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив прокомментировал перспективы присоединения Украины к блоку НАТО.

В интервью Главреду он согласился с мнением о том, что, учитывая риторику США и Германии уже видно, что приглашения в Альянс на ближайшем саммите Украина не получит.

"Риторика на самом деле не изменилась. И я как раз был одним из тех, кто говорил, что нам не светит заявка на членство в НАТО, потому что перспектива членства или предоставление нам этой перспективы является одной из карт завершения войны, то есть если будут переговоры, то наша возможность стать членом НАТО является одним из условий любых переговоров по завершению войны", - отметил эксперт.

видео дня

Вместе с тем он спрогнозировал модель, по которой Украина может взаимодействовать с отдельными членами блока НАТО.

"В Украине, к сожалению, не хватает знания о том, чем на самом деле является НАТО. Это организация, у которой нет войск - это, грубо говоря, оборонный координационный орган, который может предоставить какие-то консультации, тренинги и поддержку. Все остальное Украина может получать напрямую от стран-членов этого союза (что и пытается делать). НАТО Украине сегодня ничего не может предоставить. Все, что нам надо, предоставляют конкретные члены НАТО. В данном случае, это Соединенные Штаты Америки, без которых мы не только не выиграем эту войну, но и вряд ли вообще в ней выстоим", - добавил Андрусив.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Украина может вступить в НАТО только после окончания войны с Россией. Он подчеркнул, что график вступления Украины в Альянс еще не одобрен и зависит от завершения войны.

Также The New York Times сообщает, что на ближайшем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Это связано с возможностью втягивания в войну из-за пакта о коллективной безопасности.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина достигла значительного прогресса в различных сферах. Страна активно работает, чтобы соответствовать стандартам НАТО, привлекает частные инвестиции и стабилизирует свои позиции на международной арене.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО война России и Украины Виктор Андрусив
Реклама

Главное за день

"У нас осталось ноль ракет": Зеленский сказал, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭС

"У нас осталось ноль ракет": Зеленский сказал, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭС

11:02 Украина
Есть ли риск затопления Киева: Свитан ответил на угрозы РФ бить по Киевской ГЭС

Есть ли риск затопления Киева: Свитан ответил на угрозы РФ бить по Киевской ГЭС

10:29 Украина
Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

10:16 Мир
Все главные новости

Популярное

Чем очистить дно сковородки и кастрюли - толстый слой нагара отвалится на глазах 7010

Чем очистить дно сковородки и кастрюли - толстый слой нагара отвалится на глазах

Будет катастрофически тяжело : Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ 3908

Будет "катастрофически тяжело": Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ

Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе 3612

Такое и пить не захочется: из чего на самом деле делают растворимый кофе

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали 3420

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали

Последние новости

11:29

Угроза для трех областей Украины: в РФ создали новую группировку войск

11:28

Есть только один способ получить гарантию, что война не повторится - военный ВСУ

11:24

Конец холодной войны: София Ротару с теплом обратилась к Алле Пугачевой

11:23

Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет: простые способы для пытливых

11:21

Переобуваться не стану: пассия Началджиоглу рассказала, почему не будет переходить на украинский язык

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил ПритулаРФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула
11:16

Шикарный салат Изюминка за копейки: невероятно просто и бомбический рецепт на ПасхуВидео

11:02

"У нас осталось ноль ракет": Зеленский сказал, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭСВидео

10:40

Как не остаться без субсидий 2024: украинцам раскрыли важный механизм

10:34

Китайский гороскоп на завтра 17 апреля: Змеям - крупная ссора, Драконам - важное примирение

Реклама
10:29

Есть ли риск затопления Киева: Свитан ответил на угрозы РФ бить по Киевской ГЭС

10:22

Сама слезет: как снять старую краску с дерева в домашних условияхВидео

10:16

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

09:48

Любовница Вирастюка родила ему сына, пока законная жена спасала их детей от войны

09:42

Украине не светит заявка на членство в НАТО: эксперт дал тревожный прогноз

09:28

"Чтобы перекрыть позор": Коваленко назвал дату, когда РФ может устроить массированный удар

09:22

Что будет, если каждый день есть сало: ответ на животрепещущий вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 апреля: Близнецам - скрытые ловушки, Ракам - зависть коллег

09:08

"США ведут себя так, будто не являются сверхдержавой": Байден боится ядерных угроз РФ — WSJ

08:30

Церковный праздник 17 апреля: что нельзя делать на святого Симеона

08:16

РФ ночью ударила дронами по 6 областям Украины: сколько удалось сбить

Реклама
08:15

Тень блэкаута: куда дальше будут бить русские и к чему готовитьсямнение

07:45

Спикер Джонсон обнародовал 4 плана помощи США для Украины, Израиля и Тайваня: в чем суть

07:00

Оккупанты пытаются захватить Часов Яр: в ISW раскрыли, есть ли успехи у армии РФ

06:10

Россия не Иран: что нужно знать Украине о нападении на Израильмнение

05:30

Гороскоп на май 2024 для Тельцов: незабываемые события и подарки ВселеннойВидео

04:00

"Подставили": Настя Каменских опозорилась на красной дорожке

03:30

Кто может стать донором еще одного Patriot для Украины: в СМИ перечислили страны

03:05

О поломках можно забыть: хитрый трюк очистит стиральную машинку до блескаВидео

02:32

"РФ нужно две недели": полковник раскрыл подготовку россиян к новому наступлению

02:00

Жена тяжелобольного Уиллиса поделилась щемящими фото с ним

01:23

"Разная картина угроз": в США отказались защищать Украину, как было в Израиле

01:14

Как вывести застарелые пятна от жира: средства, которые спасут одежду

15 апреля, понедельник
22:29

"Боль, слезы": россияне убили известного украинского сержанта Павла Петриченко

22:10

Когда ждать демобилизации: Безуглая напугала сроками

21:55

Роман Цимбалюк. Симоньян увидела будущее Путина и ужаснуласьВидеоблоги

21:49

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о новом наступлении РФ

21:43

Найти ошибки на картинке за 12 секунд смогут только люди с высоким IQ: сложная загадка

21:10

Почему самолеты США и Британии сбивают иранские "Шахеды", а у нас нет?мнение

20:58

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали

20:50

Наркотическая пантера, алкогольная Венера: рецензия на фильм "Эми Вайнхаус: back to black"

Реклама
20:40

Новая пассия экс-супруга Лорак впервые призналась, откуда берет деньги

20:25

Влупит +6, будут лить грозовые дожди и будет мощный ветер: где будет бушевать непогода

19:40

Два сверхважных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

19:14

Будет "катастрофически тяжело": Буданов назвал сроки масштабного наступления РФ

19:10

Чем россияне стирают с лица земли украинские городамнение

19:01

Новая армия может появиться на фронте через 2 недели: полковник - о наступлении на Харьков

18:56

Не прислушалась к США: Украина увеличила удары по НПЗ России в два раза - WP

18:28

Британия никогда не конфискует активы России: в Politico раскрыли истинные причины

18:13

ВСУ смогут бить за линию фронта: Норвегия передаст Украине обновленные F-16

18:05

"Моя дорогая и любимая": Виктор Ющенко впечатлил обращением к своей дочери

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиЖенские стрижкиНовости модыОкрашивание волосСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять