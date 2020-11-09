Украине нужен полный локдаун: Рубан сделал неожиданное заявление

Карантин выходного дня — это кратковременная мера, считает Олег Рубан.
Полный локдаун является более эффективным, нежели карантин выходного дня, заявил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, карантин выходного дня является кратковременной мерой, которая, впрочем, может помочь прервать цепочки заражений.
"Если все будет соблюдаться правильно и на протяжении нескольких недель, то это поможет. Но я приверженец полного кратковременного локдауна, чем обходиться такими кратковременными мерами", - подчеркнул глава Госпотребслужбы в Киеве.
В то же время он отметил, что даже если в Украине введут частичный локдаун, это еще не значит, что статистика заболеваемости пойдет резко вниз.
"Это один из легких вариантов снижения социальной активности и оценить эффект от него мы сможем, в лучшем случае, только через три недели", - резюмировал Рубан.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин выходного дня в Украине будет введен на постоянной основе.
Следующим шагом является полный локдаун, который намечен на конец ноября, первые числа декабря, добавил источник.
Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19, из них у детей - 350, у медицинских работников - 321.
- За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных случаев 115. выздоровели 2 тыс. 277 человек. Осуществлено тестирований в сутки 41 тыс. 114 (в том числе методом ПЦР - 34 тыс. 393, методом ИФА - 6 тыс. 721).
- За все время в Украине заболели коронавирусом 469 тыс. 018 человек, выздоровели 209 тыс. 143 человека, умерли 8 тыс. 565 человек. Проведение ПЦР-тестов – 3 648292.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (748), в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.