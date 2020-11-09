Украине нужен полный локдаун: Рубан сделал неожиданное заявление

В Украине могут усилить карантин / Reuters

Полный локдаун является более эффективным, нежели карантин выходного дня, заявил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, карантин выходного дня является кратковременной мерой, которая, впрочем, может помочь прервать цепочки заражений.

"Если все будет соблюдаться правильно и на протяжении нескольких недель, то это поможет. Но я приверженец полного кратковременного локдауна, чем обходиться такими кратковременными мерами", - подчеркнул глава Госпотребслужбы в Киеве.

В то же время он отметил, что даже если в Украине введут частичный локдаун, это еще не значит, что статистика заболеваемости пойдет резко вниз.

"Это один из легких вариантов снижения социальной активности и оценить эффект от него мы сможем, в лучшем случае, только через три недели", - резюмировал Рубан.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин выходного дня в Украине будет введен на постоянной основе.

Следующим шагом является полный локдаун, который намечен на конец ноября, первые числа декабря, добавил источник.

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