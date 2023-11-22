Украине нужны от США радары Sentinel, отслеживающие "баллистику" - Politico

Официальные Киев и Вашингтон договариваются о предоставлении Украине радаров Sentinel, которые способны обнаруживать баллистику, сообщает Politico.

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Радары модели Sentinel могут отслеживать запуски баллистических ракет / Коллаж Главред, фото "Википедия", 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України

Украина хочет получить от США радары малого радиуса действия Sentinel, которые предназначены для отслеживания, в частности, баллистических ракет. Об этом сообщает западное издание Politico, ссылаясь на неназванный источник, ознакомленный с переговорами.

Как сообщают журналисты, в Украине настаивают, что такие радары являются "критически важными" для того, чтобы пережить зиму на фоне возможных атак России на энергетическую инфраструктуру.

"Новые радары обеспечат больше покрытия для регионов страны, которые страдают от ежедневных российских ударов, и могут быть использованы для защиты заводов, где украинцы планируют производить собственное оружие, а не импортировать его, как только заручатся помощью западных оборонных фирм", — пишет Politico.

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Как сообщает Википедия, AN/MPQ-64 Sentinel – трехмерный радар, созданный американской компанией Hughes Aircraft Co. (в настоящее время приобретен Raytheon) для систем ПВО малого радиуса действия (SHORAD). Построен на основе технологии пассивной фазированной антенной решетки. Способен обнаруживать цели малого размера (БПЛА), крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Эффективная дальность – до 40 км.

Военная помощь США

Американская военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за событий в Израиле и избрания нового спикера Палаты представителей США, трамписта Майка Джонсона.

В настоящее время американские законодатели одобрительно отзываются насчет отдельных законопроектов об оказании помощи Украине и Израилю, однако Джо Байден предупредил, что такие инициативы, которые "не соответствуют безопасности США", он будет блокировать.

Предыдущий пакет помощи от США на сумму 150 млн долларов включал ракеты к NASAMS, зенитные Stinger, более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, взрывные боеприпасы для устранения препятствий и др.

3 ноября стало известно, что США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн. В сумму 125 млн долларов заложена передача Украине боеприпасов, которые есть в наличии Министерства обороны США, а еще 300 млн долларов - средства инициативы содействия безопасности Украины (USAI) пойдут на укрепление украинской противовоздушной обороны.

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