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Танки Leopard, радар TRML-4D, дроны: Украина получила мощную помощь от Германии

Алёна Воронина
30 августа 2023, 22:06 обновлено 30 августа, 22:08
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Вооруженным силам Украины передали 10 танков Leopard, беспилотные комплексы, транспортеры для танков, более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию и т.п.
Танк Leopard 1A5, радар TRML-4D
Украина получила мощную помощь от Германии/ коллаж: Главред, фото: Википедия

Правительство Германии в среду, 30 августа, отчиталось о передаче Украине нового пакета военной помощи.

В пакет вошли, в частности, танки Leopard, а также ряд другой мощной техники и боеприпасы. Об этом сообщается на странице правительства Германии.

В новый пакет помощи вошли:

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  • 10 боевых танков Leopard 1A5;
  • один радар TRML-4D;
  • 16 беспилотных комплексов для разведки Vector;
  • четыре транспортера танков HX81;
  • более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.

В немецком правительстве отмечают, что вооружение поставляется из отраслевых запасов, финансирование на которое выделяют немецкие фонды для наращивания потенциала безопасности.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Военная помощь Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

Также сообщалось, что США выделили пакет помощи стоимостью 250 млн долларов. В новый пакет входят, в частности, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, снаряды для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты.

Ранее глава Украинского государства Владимир Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия. Он отметил, что наше государство ожидает получения новых оборонных пакетов, в которые будут входить артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. По его словам, сентябрь может быть мощным для Украины.

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