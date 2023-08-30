Танки Leopard, радар TRML-4D, дроны: Украина получила мощную помощь от Германии

Правительство Германии в среду, 30 августа, отчиталось о передаче Украине нового пакета военной помощи.
В пакет вошли, в частности, танки Leopard, а также ряд другой мощной техники и боеприпасы. Об этом сообщается на странице правительства Германии.
В новый пакет помощи вошли:
- 10 боевых танков Leopard 1A5;
- один радар TRML-4D;
- 16 беспилотных комплексов для разведки Vector;
- четыре транспортера танков HX81;
- более 13 млн боеприпасов к стрелковому оружию.
В немецком правительстве отмечают, что вооружение поставляется из отраслевых запасов, финансирование на которое выделяют немецкие фонды для наращивания потенциала безопасности.
Танк Leopard 2 - в чем его особенность
Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.
В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.
Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.
Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.
Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.
Военная помощь Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.
Также сообщалось, что США выделили пакет помощи стоимостью 250 млн долларов. В новый пакет входят, в частности, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, снаряды для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты.
Ранее глава Украинского государства Владимир Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия. Он отметил, что наше государство ожидает получения новых оборонных пакетов, в которые будут входить артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. По его словам, сентябрь может быть мощным для Украины.
Читайте также:
- В Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро
- Пригожина убило Минобороны РФ, ФСБ этого не простит - Жданов
- Изменят тактику: в ВСУ сказали, как РФ может обстреливать Украину осенью и зимой