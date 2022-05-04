Украинские бойцы одним ударом сожгли и смешали с землей БМП оккупантов / Facebook

На юге Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили российскую БМП-3. Об этом сообщили представители Генерального штаб ВСУ в Facebook.

"Коротенькое, но яркое и оптимистическое видео", – отметили украинские военные.

Запись была сделана дроном в воздухе. Защитники нашей страны зафиксировали, что техника была уничтожена одним удачным выстрелом. После него раздался взрыв и полыхнул огонь. Над БМП-3 противника поднялся столб дыма.

Операцию провели, говорят в Генштабе ВСУ, бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

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Напомним, украинские военные ранее также разбили штурмовой отряд "вагнеровцев". Штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции на Луганщине, но был разбит защитниками Украины.

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