Украинский металлургический гигант оплатил перелет украинским спасателям, тушившим пожары в Греции

В понедельник, 16 августа, украинские спасатели, которые при поддержке группы "Метинвест" Рината Ахметова поехали в Грецию помогать стране тушить масштабные лесные пожары, вернулись домой.

Как пишет УНИАН, отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек приземлился в киевском аэропорту "Жуляны".

"Благодаря вам имидж нашей страны, а вместе с ним и нашей Службы увеличился в разы. Лозунг "Слава Украине!" звучало как символ благодарности и победы над разрушительной стихией. Вы достойно представили свою Родину и главное - вышли из этой битвы живыми и невредимыми. В этом вам хотели и ваши родные, и простые украинцы, которые оставляли теплые комментарии в соцсетях и молились за ваше благополучие. Я вам искренне благодарю за вашу работу, за вашу помощь и спасены дома простых людей, оказавшихся в плену огня ", - сказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Сам перелет стал возможен благодаря украинской промышленной компании "Метинвест", которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс самолета в обе стороны.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. К примеру, в прошлом году "Метинвест" профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению коронавирусной инфекции.