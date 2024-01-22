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Укрепления на сотни км: Украина подготовила свою "линию Суровикина"

Яна Ставская
22 января 2024, 03:20
Новые укрепления ВСУ зафиксированы на востоке и на украинско-белорусской границе.
Укрепления на сотни км: Украина подготовила свою 'линию Суровикина'
РФ пошли в новое наступление на Востоке / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украина переняла опыт врага и строит укрепления по образцу российской "линии Суровикина". Обустроено уже много сотен километров, пишет украинская служба BBC со ссылкой на материалы иностранных СМИ.

Украинская оборонительная линия имеет свои "зубы дракона" и подземные командные центры. Новые укрепления фиксируют на востоке Украины - возле Лимана и Авдеевки. Кроме того, есть они и неподалеку Купянска и вдоль украинско-белорусской границы.

Иностранные журналисты называют эти укрепления "линией Суровикина" (трехслойная система окопов, танковых ловушек и опорных пунктов) украинского образца, которые, по мнению обозревателей, свидетельствуют о переходе Украины к стратегической обороне.

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В то же время концепция активной обороны заключается в удержании линии фронта, но так, чтобы при подходящем случае атаковать и находить слабые места россиян, как это было во время Харьковской операции, объясняют эксперты.

Ситуация на фронте

Накануне стало известно, что украинские войска отступили из села Крахмальное, которое расположенное на автомобильной дороге Купянск-Сватово.

Крохмальное находилось под контролем российских войск в 2022 году, затем было освобождено во время Харьковской контрнаступательной операции Сил обороны Украины, а сейчас село снова оказалось под оккупацией россиян.

В то же время офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов сообщил, что российская армия накапливает силы и средства во временно оккупированных Донецке и Макеевке для возобновления наступательных действий возле Авдеевки.

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война в Украине ВСУ война России и Украины Сергей Суровикин
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