"Умом Россию не понять": бросок полудохлого мангуста на Донбассе обречен на провал - эксперт

Повторный российский "бросок полудохлого мангуста", который уже начался на Донбассе, обречен на провал.
Во время чата на Главреде бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, российские пропагандисты получили разрешение Кремля плавно готовить общественное мнение к тому, что никакой "спецоперации" уже нет, она трансформировалась в войну.
По его словам, в том, что российское руководство считает, что второе наступление может быть более успешным, нет логики.
Кто такой Георгий Тука
Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.
"Есть только вера, которая постоянно подпитывается различными пропагандистскими средствами, которые хоть и не влияют на российскую элиту, но влияют на большинство россиян", - пояснил эксперт.
Тука напомним, что известный "бесогон" Михалков с восторгом сообщал, что в одной из 200-летних церквей священник показал ему вырезанную букву "Z" на полу, на каменной глыбе – мол, это провидение господне, это значит, что бог с Россией.
"А я слушал этот бред и невольно воображал: сидит Геббельс во время Второй мировой войны и рассказывает, что с ними Бог, фюрер избран Богом, ибо стоит лишь посмотреть на мозаики Софии Киевской, сколько там изображений свастики – "это же провидение господне! Это было бы смешно, если бы "лаптеногие" с одной извилиной в мозгу, оторвавшись от бутылки и наслушавшись соловьевых и "бесогонов", потом не брали бы в руки оружие и не перли бы убивать наших людей", - подытожил Тука.
Новое наступление РФ в Украине
В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.
СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.
Вам может быть интересно:
- Когда и на каком направлении ВСУ могут пойти в наступление: генерал Романенко сделал прогноз
- "Ситуация тяжелая": военный рассказал о вероятном наступлении оккупантов на Запорожье
- "Большое наступление россиян уже угасло": Данилов сообщил о значимых провалах оккупантов на фронте