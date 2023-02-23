"Умом Россию не понять": бросок полудохлого мангуста на Донбассе обречен на провал - эксперт

В том, что российское руководство считает, что второе наступление может быть более успешным, нет логики, заявил Георгий Тука.

Путин, российские оккупанты / Коллаж фото Минобороны РФ, kremlin.ru

Повторный российский "бросок полудохлого мангуста", который уже начался на Донбассе, обречен на провал.

Во время чата на Главреде бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, российские пропагандисты получили разрешение Кремля плавно готовить общественное мнение к тому, что никакой "спецоперации" уже нет, она трансформировалась в войну.

По его словам, в том, что российское руководство считает, что второе наступление может быть более успешным, нет логики.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

"Есть только вера, которая постоянно подпитывается различными пропагандистскими средствами, которые хоть и не влияют на российскую элиту, но влияют на большинство россиян", - пояснил эксперт.

Тука напомним, что известный "бесогон" Михалков с восторгом сообщал, что в одной из 200-летних церквей священник показал ему вырезанную букву "Z" на полу, на каменной глыбе – мол, это провидение господне, это значит, что бог с Россией.

"А я слушал этот бред и невольно воображал: сидит Геббельс во время Второй мировой войны и рассказывает, что с ними Бог, фюрер избран Богом, ибо стоит лишь посмотреть на мозаики Софии Киевской, сколько там изображений свастики – "это же провидение господне! Это было бы смешно, если бы "лаптеногие" с одной извилиной в мозгу, оторвавшись от бутылки и наслушавшись соловьевых и "бесогонов", потом не брали бы в руки оружие и не перли бы убивать наших людей", - подытожил Тука.

Новое наступление РФ в Украине

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

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