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Усиление мобилизации: эксперты спрогнозировали, где будут выдавать больше повесток

Дмитрий Видоменко
26 августа 2023, 07:52 обновлено 26 августа, 07:54
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В Украине власти планируют и желают усилить мобилизацию – осенью 2023 года хотят расширить правила вручения повесток.
Мобилизация
В рамках мобилизации, говорят эксперты, больше повесток будут раздавать на рабочих местах / коллаж Главред, фото УНИАН и ТСН

После недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что к нему обратились представители командования ВСУ ‒ с просьбой увеличить масштабы мобилизации ‒ военные эксперты говорят, что есть несколько возможных путей возможной мобилизации. Как говорят источники портала ТСН в ТЦК (военкоматах), усиленные меры раздаче повесток, скорее всего, будут проходить на рабочих местах военнообязанных.

"Есть определенный украинским законодательством порядок мобилизации. Реализуются те пункты, которые там указаны. Никаких изменений в законодательстве не анонсировали. Например, о том, что будут мобилизовывать многодетных родителей. Мобилизационный потенциал нашей страны немалый. Ключевая проблема в том, что, к сожалению, несмотря на нормы законодательства о том, что именно государство должно проводить мобилизацию, де-факто ее проводят представители ТЦК. Фактически – Вооруженные силы. Реестры ВСУ не являются совершенными, идут дискуссии о том, можно ли дать военным доступ к базам избирателей, фискальной и пограничной службам, базам МВД, чтобы каждый гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет, попадающий под норму действия закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке", был на учете. К сожалению, этот вопрос до сих пор не решен, но мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор без изменений законодательства", ‒ рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт и полковник Владислав Селезнев.

К этому специалист добавил ‒ по его мнению, скоро в Кабмине произойдет трансформация, будет понимание, что мобилизация – не исключительно дело военнослужащих-сотрудников ТЦК.

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"Этим должно заниматься все государство вместе с правительством, которое должно обеспечивать в том числе и должным образом организованное оповещение граждан. Есть запрос на социальную справедливость. Кто-то участвовал во время первых волн мобилизации 2014-2016 годов, затем вернулся в армию во время полномасштабного нашествия врага, кто-то игнорировал вызовы в ТЦК и тогда, и сейчас. Поэтому должен быть приведен в порядок учет, чтобы не было исключений", —подытожил эксперт.

Напомним, что в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

27 июля также стало известно, что Верховная Рада поддержала законопроекты президента Владимира Зеленского №9533 и №9532 о продлении военного положения и сроков общей военной мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 15 ноября.

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мобилизация военкоматы война России и Украины
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