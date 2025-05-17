'Устроить Армагеддон': эксперт о переговорах с РФ 'добрым словом и пистолетом'

Цель диктатора Владимира Путина – максимальное затягивание переговоров, считает Тарас Загородний.

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Главное из заявлений Загороднего:

Цель Путина – максимальное затягивание переговоров

Позиция Китая дает возможность России дальше воевать

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, с каких позиций лучше вести переговоры с представителями страны-агрессора РФ.

"Лучше всего было бы в этот день (переговоров, - ред.) объявить о блокаде портов Новороссийска, устроить Армагеддон в российском воздушном пространстве и перекрыть России аэропорты", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что только такие события сформировали бы реальную позицию, поскольку "добрым словом и пистолетом мы добьемся больше, чем просто добрым словом".

"По-другому с Россией разговаривать бессмысленно. А от "орлов", которые обещали ввести "адские санкции" против России, нужно требовать этих санкций", - считает он.

Собеседник считает, что цель диктатора Владимира Путина – максимальное затягивание переговоров, которые ни к чему не приведут.

"Путин уверен, что российское наступление увенчается успехом, что российские войска прорвут фронт и т.д. Плюс позиция Китая дает возможность России дальше воевать. Вероятно, когда Си Цзиньпин приезжал в Москву на парад 9 мая, он дал Путину сигнал о поддержке. Ведь китайцы могут остановить войну, перекрыв поставки вооружений для России из КНДР, прекратив покупать российскую нефть и пр. У Китая есть все рычаги давления на Россию, но, судя по всему, китайцев пока все устраивает", - добавил Загородний.

Ранее сообщалось о том, чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле. Российские требования вышли далеко за рамки.

Напомним, ранее Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ. Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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