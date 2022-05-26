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"Уязвимым лучше 2 недели не смотреть новости": украинцев предупредили о горячей фазе на Донбассе

26 мая 2022, 05:08

Россия сейчас бросила на Восток Украины всё, что имеет, и пытается прорываться на нескольких направлениях.

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Украинцев предупредили о надвигающейся горячей фазе на Донбассе/ Facebook Штаб ООС, Reuters

Российские захватчики бросили на Донбасс все свои силы, поэтому в ближайшее время там будут происходить очень серьезные бои. Самыми тяжелыми будут следующие две недели.

На Луганщине российские оккупанты уже контролируют 95% территории. Однако им до сих пор не удалось захватить города Северодонецк и Лисичанск, и сделать это им будет трудно. Такое мнение высказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ.

"Если мы говорим о направлении, то тут уязвимым людям в ближайшие две недели лучше не смотреть новости и не проверять их, если они не хотят расстраиваться или слишком много волноваться. В эти две недели будет максимально горячая фаза, потому что Россия бросила максимально всё, что они имеют. Они перешли с изюмского направления, на котором делали упор, на направление Попасной", – рассказал эксперт.

Захватчики хотят окружить украинских военных в Северодонецке и Лисичанске. И для этого им нужно форсировать реку Северский Донец, а именно там во время каждой очередной попытки их вдребезги разбивают защитники Украины. Село Белогоровка, возле которой произошло уже много неудачных попыток оккупантов перейти реку, уже начали называть "второй Чернобаевкой".

Такие неудачи заставили захватчиков изменить направления, и сейчас они пытаются двигаться от Попасной.

"Там у них есть определенное преимущество, поскольку Попасная расположена относительно на высоте, и они могут доминировать над пустыми пространствами, поэтому у них получается немного продвигаться. Но мы опять же видим, что это происходит буквально черепашьими шагами в течение недель", – отмечает Левин.

Читайте такжеХотят прорваться в ряд городов и занять Луганщину: оккупанты массово наступают на Донбассе - ГенштабЭксперт говорит, что на это направление русские перебросили свои силы по максимуму – морскую пехоту, регулярные части и вплоть до всяких частных военных компаний "Вагнера" и других наемников. Однако Украина также перебрасывает войска и контратакует.

В ближайшие неделю-две будет происходить битва в районе Попасной, которая уже является одной из самых горячих точек.

"Конечно же, и изюмское направление не стало спокойным, бои идут, как и на Юге – на гуляйпольском направлении. Но Попасная, это направление – попытка сделать маленький котел. Они хотели сделать большой котел, то есть окружить всю группировку, но у них это и близко не получится. Они пытаются вот хоть как-то отыграться, хоть что-то подать в своем инфопространстве", – говорит военный эксперт.

Смотрите онлайн Новости Донбасса:

Напомним, ранее в МВД рассказали, что война в Украине переходит в затяжную фазу, впереди нас ждет очень тяжелый месяц битвы за Донбасс. Боевые действия в нашем государстве могут затянуться на месяцы, заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

Ранее в американском Институте изучения войны заявляли, что армия РФ не может окружить украинских военных на Донбассе, однако планируют создать три меньших "котла". Обеспечение меньших окружений может позволить рашистам достигать постепенного прогресса.

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