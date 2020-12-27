"Уже обогнал Порошенко": в Госдуме взбеленились из-за "враждебности" Зеленского

Владимир Зеленский / Фото ОП

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Елена Панина прокомментировала высказывания президента Владимира Зеленского по поводу мобилизации в случае войны с России.

Как передает РИА Новости, при этом она сравнили его заявления с высказываниями экс-президента Петра Порошенко.

"По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал Порошенко и приближается к Турчинову (экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, - ред.), грозившемуся атомной бомбой", - говорит российский депутат.

При этом слова Зеленского о мобилизации она назвала циничным расчетом, и он пытается убедить избранного президента США Джо Байдена, "что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник" Порошенко.

"За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко", - добавила Панина.

Ранее Зеленский заявил о том, что если Россия проведет против Украины новую военную операцию, государство будет вынуждено пойти на реализацию всеобщей военной мобилизации.

Читайте такжеИздевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБОПо словам главы государства, в таком случае всем украинским гражданам придется взять в руки оружие.

Напомним, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что идея президента Владимира Зеленского о массовой мобилизации в случае нового нападения России является нереалистичной.

Как подчеркнул он в интервью, большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.