УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Уже обогнал Порошенко": в Госдуме взбеленились из-за "враждебности" Зеленского

27 декабря 2020, 19:53
Прослушать новость
Остановить

Заявления Владимира Зеленского сравнили с высказываниями Петра Порошенко.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото ОП

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Елена Панина прокомментировала высказывания президента Владимира Зеленского по поводу мобилизации в случае войны с России.

Как передает РИА Новости, при этом она сравнили его заявления с высказываниями экс-президента Петра Порошенко.

"По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал Порошенко и приближается к Турчинову (экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, - ред.), грозившемуся атомной бомбой", - говорит российский депутат.

При этом слова Зеленского о мобилизации она назвала циничным расчетом, и он пытается убедить избранного президента США Джо Байдена, "что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник" Порошенко.

"За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко", - добавила Панина.

Ранее Зеленский заявил о том, что если Россия проведет против Украины новую военную операцию, государство будет вынуждено пойти на реализацию всеобщей военной мобилизации.

Читайте такжеИздевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБОПо словам главы государства, в таком случае всем украинским гражданам придется взять в руки оружие.

Напомним, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что идея президента Владимира Зеленского о массовой мобилизации в случае нового нападения России является нереалистичной.

Как подчеркнул он в интервью, большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.

новости России Владимир Зеленский Госдума РФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Уже обогнал Порошенко": в Госдуме взбеленились из-за "враждебности" Зеленского». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
На Херсонщине забили до смерти разведчика: СМИ узнали причинуНа Херсонщине забили до смерти разведчика: СМИ узнали причину На Полтавщине в поезде Укрзализныци сгорели людиНа Полтавщине в поезде Укрзализныци сгорели люди В СНБО разнесли идею Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нападения РФВ СНБО разнесли идею Зеленского о всеобщей мобилизации в случае нападения РФ Кернес с четвертым размером груди: стало известно о сестре-копии пятого мэра ХарьковаКернес с четвертым размером груди: стало известно о сестре-копии пятого мэра Харькова Зеленский рассказал, "когда посадят Порошенко": у экс-гаранта ответили президентуЗеленский рассказал, "когда посадят Порошенко": у экс-гаранта ответили президенту
Следующий материал

Последние новости

20:17
Коронавирус в Украине 27 декабря – за сутки выявили более 6 тысяч случаев заражения
20:02
Гороскоп для всех на 28 декабря 2020 года: возможность заработка и скачок сил Видео
19:53
"Уже обогнал Порошенко": в Госдуме взбеленились из-за "враждебности" Зеленского
19:50
Скандальную шляпу с елки вернули на Софийскую площадь Фото Видео
19:30
Гусям в The Witcher 3 подарили шапочки Санты – состоялся релиз праздничного мода Фото
Реклама
19:26
На Львовщине запускают автофиксацию нарушений ПДД
19:12
Трамп не подписал важный закон: Байден заявил о "разрушительных последствиях" Видео
18:55
Названы пять редких и опасных симптомов коронавируса Видео
18:49
Издевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБО Видео
18:43
Польша существенно изменила правила въезда для украинцев Видео
18:30
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают очаровательный квест с неповторимым стилем
18:11
Крабовые палочки полезны: в Минздраве удивили заявлением Видео
18:05
На Британию обрушился разрушительный шторм Видео
18:05
"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года Видео
17:58
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявление Видео
17:41
Телевизионный Геральт из Ривии отправил рождественский подарок актеру озвучивания Геральта в игре
17:40
В Турции за день произошло два мощных землетрясения​ Видео
17:34
В Одесской области из-за новогодней гирлянды вспыхнул дом
17:23
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
17:20
Кровавое "воспитание": в зоне ООС на Донбассе комбат зверски избил бойца ВСУ Видео
Реклама
17:17
Страдают зубы: эксперт назвала опасное мясо Видео
16:59
Землетрясение, голод и эпидемия: появилось предсказание Нострадамуса на 2021 год Видео
16:50
Больных в сотни раз больше: врач назвал пугающее число пациентов с COVID-19 Видео
16:30
Instagram поделился деталями о работе алгоритма рекомендаций: что необходимо знать
16:13
​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​ Видео
16:08
В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото Фото
15:58
Шмыгаль раскрыл планы по закупке вакцины от коронавируса для Украины Видео
15:34
Вместо мамы и папы - "родитель 1" и "родитель 2": Шкарлет рассказал об изменениях в учебниках
15:26
Из-за температурной прихотливости препарата в Германии забуксовала вакцинация Видео
15:11
"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского
15:00
Эксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикой Видео
14:33
Песков обвинил Киев в пассивности по Донбассу Видео
14:23
"Ковбойская атака": у Путина раскипятились из-за санкций США против Северного потока – 2 Видео
14:00
В поисках вдохновения: простой и модный новогодний макияж 2021 - фото Фото
13:54
У Зеленского анонсировали "налоговые каникулы" для ФОПов: названы сроки Видео
13:52
В Кремле озвучили решение Путина насчет вакцинации от COVID-19
13:23
Украинский историк назвал Деда Мороза прикрывавшим репрессии советским пропагандистом Видео
13:11
Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр
12:33
Онлайн-обучение во время локдауна: Шкарлет раскрыл детали Видео
12:20
В Германии предупредили об угрозе ракетного удара по Европе Видео
Реклама
12:00
Гороскоп для всех на 27 декабря 2020 года: темные события и встреча с будущим мужем Видео
11:59
Скандальный подарок Лаврову: в Сербии рассказали, как украинскую икону вывезли из Луганска
11:45
Расплата за помощь: СМИ узнали, каким ФОПам в локдаун грозят проверки, и что делать
11:30
Коронавирус-мутант в Украине: врач предупредил об опасности Видео
11:16
Британские ученые испытывают сильное лекарство против коронавируса Видео
10:28
Убийство разведчика на Херсонщине: активист раскрыл подробности
09:54
Биткоин опять взлетел – за сутки стоимость криптовалюты превысила 27 тысяч долларов Видео
09:53
Зачем диктатору Путину проводить выборы в России мнение
09:27
Синоптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погода
09:25
Киев лидирует по числу новых диагнозов COVID-19 за сутки Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять