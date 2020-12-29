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Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условия работы школ и детсадов

29 декабря 2020, 10:20

Учебные заведения перейдут на дистанционный формат работы.

Школа
Школы в Киеве будут работать дистанционно / УНИАН

В Киеве учебные заведения во время ужесточения карантина перейдут на дистанционную форму работы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга, комментируя начало зимних каникул у школьников, которые продлятся до 11 января.

В то же время он подчеркнул, что детские сады продолжат работу в обычном режиме.

"После этого (зимних каникул — ред.), во время локдауна, учебные заведения будут работать в дистанционном формате. Детские сады же работают и продолжат работать в обычном режиме", - отметил Кличко.

Напомним, ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что онлайн-платформа для дистанционного обучения, кроме видеоуроков, предусматривает: тесты; задания для самостоятельной работы учащихся; методические рекомендации для учителей; личный кабинет ученика и учителя (виртуальный класс) с отслеживанием учебного прогресса и выполнения задач.

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Локдаун в Украине:

  • Кабинет министров принял решение о введении новых карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
  • Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
  • Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
  • развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
  • учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
  • Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
  • Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
  • Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
  • Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.
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