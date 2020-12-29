Ужесточение карантина в Киеве: Кличко назвал условия работы школ и детсадов

Школы в Киеве будут работать дистанционно / УНИАН

В Киеве учебные заведения во время ужесточения карантина перейдут на дистанционную форму работы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга, комментируя начало зимних каникул у школьников, которые продлятся до 11 января.

В то же время он подчеркнул, что детские сады продолжат работу в обычном режиме.

"После этого (зимних каникул — ред.), во время локдауна, учебные заведения будут работать в дистанционном формате. Детские сады же работают и продолжат работать в обычном режиме", - отметил Кличко.

Напомним, ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил о том, что онлайн-платформа для дистанционного обучения, кроме видеоуроков, предусматривает: тесты; задания для самостоятельной работы учащихся; методические рекомендации для учителей; личный кабинет ученика и учителя (виртуальный класс) с отслеживанием учебного прогресса и выполнения задач.

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