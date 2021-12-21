"В 5,6 раза больше, чем в ЕС": в Минздраве подсчитали, сколько украинцы используют пакетов и чем это опасно для здоровья

В Минздраве подсчитали, сколько украинцы используют пакетов / УНИАН

Рядовой украинец использует около пяти сотен полиэтиленовых пакетов за год. И этот показатель примерно в 5,6 раза больше, чем используют жители стран Европейского Союза. Об этом сообщают представители пресс-службы Министерства здравоохранения,

"По экспертным оценкам, ежегодно каждый украинец использует почти 500 полиэтиленовых пакетов, в то же время в странах ЕС этот показатель составляет в среднем 90. Из 40 тысяч тонн пластика в Украине на переработку идет только 6%. В Европе уровень утилизации достигает 70%", ‒ заявили чиновники.

По словам руководителя ведомства Виктора Ляшко, увеличение производства и использования пластика (начиная с 2001 года) привело к резкому росту заболеваний эндокринной системы у украинцев ‒ по причине содержащихся в пластике химических веществ (эндокринных разрушителей).

Как говорят в Минздраве, к основным эндокринным разрушителям эксперты относят стойкие органические загрязнители, большинство из которых содержатся в пластике или в продуктах его распада.

Чиновники говорят, что недавнее постановление Кабинета Министров, которым установлены минимальные розничные цены на пластиковые пакеты будет способствовать постепенному уменьшению объема их использования, и, в долгосрочной перспективе, окажет положительное влияние на здоровье украинцев.

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Пластиковые пакеты стают платными: что нужно знать

В июне 2021 года вступил в силу закон №2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", который запретил бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года. Однако правительство не успело вовремя принять соответствующее постановление и минимальных ценах, хотя и выносило его на заседание 17 ноября. В пояснительной записке указывалось, что минимальная цена рассчитана с учетом расходов производителей, прибыли и торговой надбавки, и сегодня цены таких пакетов колеблются от 1 до 3,99 гривен за штуку. В документе уточнялось, что речь идет о пакетах в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной свыше 50 микрометров.

В результате розничные сети самостоятельно принимали решения о таких ценах. В крупнейших сетях они, как правило, колеблются от 0,01 грн до 0,19 грн.

Требования к платной продаже не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

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