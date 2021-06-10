В Ассоциации поведали, как украинцы могут платить за газ с 1 мая

Украинцы смогут платить за газ по-новому / УНИАН

С 1 мая, после запуска базовых годовых тарифов, поставщики природного газа для населения предложили гражданам альтернативные тарифы. Среди наиболее распространенных - тариф, который предполагает равномерные ежемесячные платежи за газ и фиксацию цены на год, заявил первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов в ходе форума Ukrainian Gas Open Евгений Нацвин-Степанов.

"Украинцы получили с 1 мая новые возможности оплаты за потребленный газ. Но, к сожалению, по результатам почти полуторамесячного продвижения новых предложений, сменить тариф согласилось менее 1% потребителей. Такие средние цифры по поставщикам. Причина этого в том, что потребители в Украине все еще очень инертны и не интересуются тем, как оптимизировать свои затраты на газ", - сказал он.

По словам эксперта, запуск годовых тарифов с 1 мая никак не повлиял на право каждого потребителя изменить поставщика. Также потребители имеют право в любой момент изменить базовый годовой тариф на любой другой тариф своего поставщика.

Евгений Нацвин-Степанов выразил уверенность, что к началу отопительного сезона бытовые потребители природного газа изменят свое отношение к предложениям поставщиков.

"Поставщики развернули активную информационную кампанию о том, что существуют разные тарифы на газ, и ее нужно продолжать. Думаю, к осени осведомленность украинцев о газовых тарифах однозначно вырастет. И я очень надеюсь, что процент тех, кто осознанно выберет более выгодный для себя тариф тоже вырастет", - резюмировал первый замглавы Ассоциации поставщиков энергоресурсов.