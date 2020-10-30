В Бабьем Яру вандалы устроили погром - фото

Памятную плиту залили красной краской / Фото facebook.com/bogdanchervak

Неизвестные совершили акт вандализма на территории мемориала Бабий яр в Киеве. В частности, они повредили памятную плиту с именами участников походной группы ОУН, расстрелянных нацистами в 1941-1942 годах.

Об этом инциденте сообщил в пятницу, 30 октября председатель ОУН Богдан Червак, опубликовав в Facebook фото с места происшествия.

По его словам, памятная плита размещена возле памятного креста, установленного в 1992 году в честь Елены Телиги и украинцев – жертв Бабьего Яра. Плиту разбили и залили красной краской.

Червак добавил, что подобные инциденты происходили и раньше, но полиция ни разу не находила злоумышленников.

"Уже не первый раз порочится святое для каждого украинца место. Памятный крест неоднократно поджигали, пытались срезать, плиты разбивали и обливали краской", - написал председатель ОУН и добавил, что памятная плита будет восстановлена.

Напомним, ранее в Малине Житомирской области возле мемориала Героям украинско-российской войны исчезли флаги с флагштоков.